ህወሀትና ሸኔ በሽብርተኝነት መፈረጃቸው የውስጥና የውጭ ትንኮሳዎችን ለመከላከል ያስችላል – በሐረር ከተማ ነዋሪዎች

ሐረር ሚያዚያ 29/ 2013 (ኢዜአ)ህወሀትና ሸኔ በሽብርተኝነት መፈረጃቸው ከውስጥና ከውጭ የሚቃጡ ትንኮሳዎችን ለመከላከል አስተዋጾው ከፍተኛ መሆኑን አስተያየታቸውን የሰጡ የሀረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በህወሀትና ሸኔ በመባል በሚታወቀው ቡድን ላይ ያቀረበው የሽብርተኝነት ፍረጃ ሀሳብ ትላንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁ ይታወቃል ።
የምክር ቤቱን ውሳኔ ተከትሎ የሀረር ከተማ ነዋሪዎች በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አስተያየት ለኢዜአ ገልጸዋል ።
የከተማው ነዋሪና የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መምህር ቶማስ ዱባለ ምክር ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑን ተናግረዋል ።
“ውሳኔው በሀገር ውስጥና በውጭ ተደራጅተው ለግል ጥቅማቸው ሲሉ ሁከትና ግጭትን የሚያስተባብሩ አካላትን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ያስችላል” ብለዋል።
“ህወሀትናሸኔሀገርንያተራመሱና በህዝብላይእልቂትየፈጸሙ ሀይሎች በመሆናቸው በሽብርተኝነት መፈረጃቸው ተገቢ ነው”ያሉት ደግሞ አቶ ፈለቀ ንጋቱ ናቸው።
“በቡድኖቹላይየተላለፈውበሽብርተኝነት የመፈረጅ ውሳኔ የዘገየ ነው” ያሉት ነዋሪው መንግስት አሸባሪ ሀይሎች ላይ የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አመልክተዋል ።
መምሀር ደረጀ ተስፋዬ በበኩላቸው በህውሃትና ሸኔ ላይ የተላለፈው የሽብርተኝነት ፍረጃ ውሳኔ ለሀገር ሰላምና አንድነት ጠቀሜታው የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።
ውሳኔውበሀገርና ህዝቦች ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን በመመከት አስተማማኝ ሰላምና ደህንነት ለማስፈን አስተዋጾው ከፍተኛ መሆኑን አመልክተዋል ።
በህወሃትናሸኔ ላይ የተላለፈው የሽብርተኝነት ወሳኔ የጸረ ሰላም ሀይሎቹ ለሚያራምዱት እኩይ ዓላማ ወጣቱ እንዳይቀላቀላቸው በማድረግ ጠቀሜታው የላቀ መሆኑን የገለጸው ደግሞ ወጣት ግሩም ጌታቸው ነው ።
መንግስት ለሰዎች ሞትና መፈናቀል መንስዔ እየሆነ ያለውን የአሸባሪዎች ድርጊት ለማስወገድ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ ወጣት ግሩም አመላክቷል።