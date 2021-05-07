ምክትል ከንቲባዋ በየካ ክፍለ ከተማ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 117 ዜጎች መኖሪያ ቤቶችን አስተላለፉ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 29/8/2013 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በየካ ክፍለ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ 117 ዜጎች የቀበሌ መኖሪያ ቤቶችን አስተላለፉ።
ለወጣቶችና ሴቶች ሥራ ዕድል ለመፍጠርም 26 የንግድ ቤቶች ለተጠቃሚዎች ተላልፈዋል።
በክፍለ ከተማው ለ117 ዜጎች የተላለፉት መኖሪያ ቤቶች 468 ቤተሰቦችን ተጠቃሚ ያደረጉ ናቸው።
የንግድ ቤቶቹ ደግሞ 130 ቤተሰቦችን ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ መሆናቸው ተገልፇል።
በዚህ ሳምንት የሚከበረውን የኢድ አልፈጥር በዓል በማስመልክትም ለ120 የእስልምና እምነት ተከታዮች የበግ እና ሌሎች የምግብ ቁሳቁሶች በምክትል ከንቲባዋ ተበርክቶላቸዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ቀደም ሲልም በህገወጥ መንገድ ተይዘው የነበሩ በርካታ የቀበሌ ቤቶችን በማስመለስ የኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችና ለአካል ጉዳተኞች ማስተላለፋቸው ይታወሳል።