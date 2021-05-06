በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ አገራዊ የሳይበር ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ተዘጋጀ

ሚያዝያ 28/2013(ኢዜአ) የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ፈጣን ምላሽ ይሰጣል የተባለ አገራዊ የሳይበር ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ማዘጋጀቱን ገለጸ።
ኤጀንሲው ረቂቅ ሰነዱ በሚመለከት ለባለድርሻ አካላት ገለጻ አድርጓል።በቀጣይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ረቂቁ ላይ ግብአት የማሰባሰቢያ ውይይት የሚካሄድ መሆኑም ተገልጿል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በዓለም አቀፍ ደረጃ በሁሉም የስራ ዘርፎች ላይ የቴክኖሎጂ ውጤቶች እየተተገበሩና እየተስፋፉ መምጣታቸውን ገልጸዋል።
የቴክኖሎጂ ውጤቶቹ ለአገር እድገትና ለዜጎች የዘመነ የስራና የኑሮ ባህል መዳበር እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ የጎላ ቢሆንም በዚያው ልክ የሚያስከትሉት ኪሳራ ቀላል የሚባል አለመሆኑን ጠቅሰዋል።
በተለይም እንደ ኢትዮጵያ እያደጉ ያሉ አገራት በሳይበር የመጠቃት እድላቸው የሰፋ መሆኑን ተናግረው፤ይህን ተከትሎ ዜጎችን የማብቃትና የተሻለ ዝግጁነት እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አክለዋል።
በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ የሚፈጠሩ ወቅታዊ ሁኔታዎች ለሳይበር ጥቃት የሚያጋልጡና እያጋለጡ ያሉ በመሆናቸው የአሰራር ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልጋል።
በዚህም ኤጀንሲው አገራዊ የሳይበር ደህንነት ፓሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ አዘጋጅቷል ነው ያሉት።
ረቂቁ የባለድርሻ አካላትና የባለሙያዎች አስተያየትና ሃሳቦች ታክለውበት ለሚመለከተው አካል የሚቀርብ ይሆናልም ብለዋል።
የረቂቅ ሰነዱን ይዘት የሚዳስስ ጽሁፍ ያቀረቡት በኤጀንሲው የሳይበር አመራርና አስተዳደር ዲቪዥን ኃላፊ አቶ ሃኒባል ለማ በበኩላቸው ረቂቁ በአገሪቱ በሚገኙ በሁሉም የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲተገበር ተደርጎ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
በዋናነትም የህግና የቁጥጥር ማዕቀፍ፣ የሳይበር ደህንነት ንቃተ ህሊና ማጎልበት፣የሳይበር አቅም ግንባታ ፣ የሳይበር ደህንነት ምርምርና ልማት ፣የዲጂታል ማንነትና ግላዊ የመረጃ ጥበቃ ፣ቁልፍ የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማቶች ጥበቃ እና አገራዊና አለምዓቀፋዊ ትብብርና ቅንጅታዊ አጋርነት ላይ ረቂቁ በስፋት ያትታል ነው ያሉት።
በተጨማሪም በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ቅድመ መከላከል ለመስራትና ፈጣን ምላሽ በመስጠት ረገድ ረቂቁ የጎላ ሚና እንደሚኖረው አብራርተዋል።የተቀናጀ አገራዊ የሳይበር ደህንነት ሃብቶችና አቅሞች ስምሪት እንዲረጋገጥ ለፖሊሲው አፈጻጸም መንግስት አመራር ይሰጣል።
እምነት የሚጣልበት የሳይበር ደህንነትን ለመፍጠር፣ የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብቶችን ነጻነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ላይም ረቂቁ አጽንኦት ይሰጣል ነው ያሉት።
በተጨማሪም ተቋማዊ የአሰራር ስርዓቶችን በመዘርጋት ተቋማት በራሳቸው መንገድ የሳይበር ጥቃትን እንዲከላከሉ የሚያስችል አሰራር በረቂቁ መካተቱን አክለዋል።
በተለይም በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የሳይበር ደህንነት እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ ሆኖ እንዲካተትና ትውልዱ ንቃተ ህሊና እንዲኖረው ለማስቻልም የሚረዳ እንደሆነ ነው የገለጹት።
ለዚህም በየትምህርት ተቋማቱ የሳይበር ደህንነት ንቃተ ህሊና ክበቦችን ማቋቋምና በየግዜው ግንዛቤ ማስጨበጥን ያካትታል ብለዋል።