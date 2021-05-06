ብልጽግና ሴቶች ብቁና ተወዳዳሪ ዜጎች እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ያለ ፓርቲ ነው…ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ

ሚያዚያ 28/2013(ኢዜአ) ብልጽግና የሴቶችን የአመራርነትና የውሳኔ ሰጪነት ሚና ከማሳደግ ባለፈ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጎች እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ያለ ፓርቲ መሆኑን የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገለጹ።
ፓርቲው በሀዲያ ዞን የምርጡኝ ቅስቀሳ አካሄዷል።በቅስቃሳ ስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ፤ ሴቶች ለሀገር ዕድገት እና ለትውልድ ቀጣይነት የማህበረሰብ እሴቶችና አብሮነትን በማጎልበት ረገድ ዋነኛ ምሰሶ ናቸው ብለዋል።
“ፓርቲው ያለ ሴቶች ተሳትፎ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ዕድገትና ብልጽግና ማረጋገጥ እንደማይቻል ያምናል” ያሉት ዶክተር ኤርጎጌ፤ ሴቶች ብቁና ተወዳዳሪ ዜጎች እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ያለ ፓርቲ እንደሆነም ገልጸዋል።
ፓርቲው የሴቶችን የአመራርነትና የውሳኔ ሰጪነት ሚና ከማሳደግ ባለፈ በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ከወንዶች እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግም እየሠራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ሴቶች ምርጫው ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሠላም አምባሳደርነት ሚናቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የሀድያ ዞን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሲሳይ እውነቱ በበኩላቸው፤ ዘንድሮ የሚካሄደው ምርጫ ከምንጊዜውም በላይ ፍፁም ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሆኖ እንዲጠናቀቅ ፓርቲው እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ ምርጫውን ለማካሄድ እየተዘጋጀች ያለችበት ወቅት በአንድ በኩል ሀገራዊ እድገትንና ብልጽግና ለማረጋገጥ ትልቅ ኃላፊነት ወስዳ እየሠራች የምትገኝበት በሌላ በኩል ከውጫዊና ውስጣዊ ችግሮች ጋር እየተፋለመች በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ለሠላም ዘብ እንዲቆም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ከፓርቲው ደጋፊዎች መካከል ወይዘሮ ሂሩት ተሾመ በሰጡ አስተያየት፤ መንግስት ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ተግቶ እየሠራ መሆኑን በተግባር እያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል።
ምርጫውም ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ገልጸዋል።
የመራጭነት ካርድ መውሰዳቸውንና የሚጠቅማቸውን ፓርቲ ለመምረጥ መዘጋጀታቸውን የተናገሩት ደግሞ ሌላው በቅስቀሳው ላይ የተሳተፉት ወይዘሮ ትዕግስት ተስፋዬ ናቸው።
ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የእናቶች ሚና ከፍተኛ ነው ያሉት ወይዘሮ ትዕግሰት፤ ምርጫው በሰላም እንዲከናወን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ እንደሆኑ አስታውቀዋል።