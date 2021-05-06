በደቡብና ሲዳማ ክልሎች እስካሁን ስምንት ሚሊዮን የሚጠጉ መራጮች ካርድ መውሰዳቸው ተገለጸ

ሀዋሳ ፤ ሚያዝያ 28/2013(ኢዜአ) ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በደቡብና ሲዳማ ክልሎች እስካሁን ስምንት ሚሊዮን የሚጠጉ መራጮች ተመዝግበው ካርድ መውሰዳቸውን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የክልሎቹ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ፍሬው በቀለ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት፤በደቡብ ክልል ይመዘገባሉ ተብሉ ከሚጠበቁት 7 ነጥብ 9 ሚሊዮን መራጮች መካከል ከስድስት ሚሊዮን 65 ሺህ በላይ ካርድ ወስደዋል።
በተመሳሳይ በሲዳማ ክልል ከሚጠበቀው 2 ነጥብ 1 ሚሊዮን መራጭ እስካሁን ከአንድ ሚሊየን 900 ሺህ በላይ የሚሆኑት ተመዝግበዋል ብለዋል።
ምዝገባው በተጀመረበት ወቅት በተወሰኑ አካባቢዎች ቁሳቁስ በወቅቱ ባለመድረሱ እንዲሁም ጣቢያዎች በጊዜው ሥራ ባለመጀመራቸው የምዝገባ ሂደቱ ተቀዛቅዞ እንደነበር ጠቁመው፤ ለችግሮቹ አፋጣኝ መፍትሔ በመሰጠቱና ቀነ ገደቡ በመራዘሙ በርካቶች መመዝገብ መቻላቸውን ተናግረዋል።
ቀነ ገደቡ ከመራዘሙ በፊት በደቡብ ክልል ሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ በሲዳማ ክልል ደግሞ 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን መራጮች ተመዝግበው እንደነበርም አስታውሰዋል።
የምዝገባ ጊዜው ከተራዘመ በኋላ በተካሄደው ቅስቀሳ በደቡብ ክልል ከአራት ሚሊዮን የሚበልጡ በሲዳማ ክልል ደግሞ ከ700 ሺህ በላይ መራጮች መመዝገብ እንደቻሉ ገልጸዋል።
በሲዳማ ክልል የመራጭነት ካርድ ከወሰዱት መካከል የዳሌ ወረዳ ነዋሪ አቶ ጎሳዬ ቡሪሳ በሰጡት አስተያየት እድሜው ከ18 ዓመት በላይ ለሆነ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ካርድ ወስዶ የሚፈልገውን ፓርቲ መምረጥ መብቱ ብቻ ሳይሆን የዜግነት ኃላፊነቱም ጭምር እንደሆነ ተናግረዋል።
የይርጋለም ከተማ ነዋሪ አቶ መሳፍንት ሚኤሳ በበኩላቸው፤ ቀደም ባሉ ቀናት ተመዝግበው ለምርጫ መዘጋጀታቸውን ገልጸው ካርድ መውሰድና መምረጥ እንደ ዜጋ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ መወሰን መቻል ነው ብለዋል።
ምርጫው ሠላማዊና ፍትሐዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም የበኩላቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል።
ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሲዳማ ክልል 12 እንዲሁም በደቡብ ክልል 23 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ ተወካዮችና ክልል ምክር ቤቶች ለመወዳደር እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ተመልክቷል።