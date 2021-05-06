የመገናኛ ብዙሀን ዘገባዎች ተአማኒና ለህዝብ የሚበጁ መሆን አለባቸው … የሰላም ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 28/2013(ኢዜአ) የመገናኛ ብዙሀን ዘገባዎች አሉባልታ ሳይሆን ተአማኒና ለህዝብ የሚበጁ መሆን እንዳለባቸው የሰላም ሚኒስቴር አስገነዘበ።
በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት መገናኛ ብዙሀን በቅድመ ምርጫ፣ ምርጫና ድህረ ምርጫ ላይ ሚናቸው ምን መምስል አለበት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል፡፡
በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ በዚሁ ወቅት እንዳሉት የመገናኛ ብዙሃን ከዚህ በፊት በነፃነት ስራቸውን እንዳይሰሩ ሲደረጉ መቆየታቸውን ተናግረዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት አለም አቀፉ የፕሬስ አመላካች ኢትዮጵያ የሚዲያ እድገት ካመጡ አገራት አንዷ ናት ሲል ጠቅሷታል በሚል አንስተዋል፡፡
የመገናኛ ብዙሃን ለአገር ልማትና ብልፅግና ሚናቸውን እየተጫወቱ እንደሚገኙ የገለፁት ሚኒስትር ዴኤታዋ ለዚህም የሚሰጣቸው ቦታ ከፍተኛ ነው ብለዋል፡፡
በለውጡ ሂደትም የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ዕድል እንደተፈጠረላቸውና ለዚህም ማሳያው አለምአቀፍ ተቋማት ምስክርነታቸውን መስጠታቸው ነው ብለዋል፡፡
6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ተአማኒና የተሳካ እንዲሆን መገናኛ ብዙሃን ትልቅ ሚና እንዳላቸው ገልጸው ዘገባዎቻቸው አሉባልታ ሳይሆን ተአማኒና ለህዝብ የሚበጁ መሆን አለባቸው ብለዋል።
የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ በበኩላቸው መገናኛ ብዙሃን ብሄራዊ ጥቅምን ማስቀደም እንዳለባቸው ተናግረዋል፡፡
አሁን ባለንበት ወቅትም የፖለቲካ ፓርቲዎች የክርክር መድረክ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑንም አንስተው፤ ባለስልጣኑ ከፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚመጡ ቅሬታዎች ጊዜ ሳይወሰድ አፋጣኝ ምላሽ እየሰጠ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
የመብቶች እና የዴሞክራሲ እድገት ማእከል ዋና ዳይሬክተር አቶ በፍቃዱ ኃይሉም መገናኛ ብዙሀን በምርጫ ወቅት ህጋዊ መሰረት እና እውነታን የያዘ መረጃን በፍጥነት ሊያደርሱ ይገባል በማለት፤ በተቻለ መጠን ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ ያስገቡ ዘገባዎችን ሊሰሩ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ጋዜጠኛ አንዱአለም ሲሳይም በመገናኛ ብዙሀን የሚሰሩ ባለሙያዎች ከምርጫ ጋር የተያያዙ ዘገባዎችን በሚሰሩበት ወቅት በአንድ ቦታ ላይ የተፈጸመ ድርጊትን በጅምላ ከማድረግ መቆጠብ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች እነዚህ አይነት መረጃዎችን ከሚመለከታቸው አካላት በማጣራት እና በማናገር ሊዘግቡት እንደሚገባም ተናግረዋል ።