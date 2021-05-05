በምርጫው የህዝብ ድምፅ ተከብሮ ሰላምና ዴሞክራሲን አሸናፊ ለማድረግ እንደሚሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ

ሚያዚያ 27 ቀን 2013 (ኢዜአ) ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ላይ በመወዳደር የህዝብ ድምፅ ተከብሮ ሰላምና ዴሞክራሲን አሸናፊ ለማድረግ እንደሚሰሩ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ።
ምርጫው ያለምንም እንከን ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ አሳታፊና ተዓማኒነት ያተረፈ እንዲሆን ፓርቲዎች በቅን ልቦና መስራት እንዳለባቸው ተመልክቷል።
የእናት ፓርቲ የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጰያ አስተባባሪ አቶ ጀምበሩ አለማየሁ ለኢዜአ እንዳሉት፤የዘንድሮ የምርጫ እንቅስቃሴ ካለፉት ጋር ሲነፃፀር በብዙ መለኪያዎች መሻሻሎች ይታያሉ።
በቅድመ መርጫ ወቅት መዘግየቶችና አልፎ አልፎም ያጋጠሙ ችግሮችን ምርጫ ቦርድ ለመፍታት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ይበል የሚያሰኝ እንደሆነ ገልጸዋል።
የምርጫ እንቅስቃሴው በዚሁ ከቀጠለ ሂደቱ የተሻለ ሆኖ እንደሚፈጸም አመልክተው፤ ሆኖም በምርጫና በድህረ ምርጫ ወቅት ውስንነት እንዳይኖር ከዚህ በላይ መሰራት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
”እንደ እናት ፓርቲ በምርጫው ተፎካካሪ ሆኖ ከማሸነፍ በላይ ማትረፍ የምንፈልገው የምርጫውን ሰላማዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ነው” ብለዋል።
ያለምንም ችግር በምርጫው የህዝቡ አሸናፊነት እንዲረጋገጥ የሚፈልጉ መሆናቸውን አስረድተዋል።
የፓርቲው ማሸነፍም ሆነ አለማሸነፍ ከህዝቡ ደህንነትና ከምርጫው ፍትሃዊነት በኋላ የሚመጣ ጉዳይ እንደሆነ አቶ ጀምበሩ አስታውቀዋል።
ለዚህ ይረዳ ዘንድም እናት ፓርቲ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ ከሌሎች ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።ለምርጫው እንከን የሚፈጥሩ አለመረጋጋቶችንም መንግስት ከወዲሁ አፋጣኝ ማስተካከያ ሊያደርግ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
”በአንፃራዊነት አሁን ያለው የፖለቲካ ድባብ የምርጫው ውጤታማነት የተሻለ ተስፋ እንዲኖረው ያደረገ ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ዴሞክራሲያዊ ሃይል ንቅናቄ (አዴሃን) ሊቀመንበር አቶ ተስፋሁን አለምነህ ናቸው።
የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሻለ ነፃነት እየተዘዋወሩ የምረጡኝ ቅስቀሳና በመገናኛ ብዙሃን ክርክር እያደረጉ አማራጭ የፖሊሲ ሃሳባቸውን ለህዝብ ማስተዋወቅ እየቻሉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
”በግልፅ እንደሚታወቀው ምርጫ ካለ አሸናፊና ተሸናፊ አለ፤ በእኛ እምነት በምርጫው አሸናፊ እንዲሆን የምንፈልገው በዴሞክራሲ መንገድ ነው” ብለዋል።
ህዝቡ የሚፈልገውንና እምነት የጣለበትን ፓርቲ በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲመርጥ በማድረግ ውጤቱ ምንም ይሁን ምን መቀበል የግድ እንደሆነ ገልጸዋል።
በምርጫው የሃገርን አንድነትና ሉአላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል በንግግርም ሆነ በተግባር ማድረግ ተገቢ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
የብልፅግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ የአማራ ክልል ሃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቅነህ በበኩላቸው፤ ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በከፍተኛ ሃላፊነት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
ካለፉት ምርጫዎች ተሞክሮ በመውሰድ የዘንድሮው ተአማኒነትን ያተረፈ ለማድረግ አስፈላጊው ሁሉ እገዛና ትብብር እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
እስከሁን በተደረገ እንቅስቃሴም ከጥቃቅን ጉዳዮች በዘለለ የምርጫውን ተአማኒነት ሊያጎል የሚችል ችግር እንዳልገጠመ ጠቅሰው፤ የሚገጥሙ ጉዳዮችም በውይይት እየተፈቱ መሆኑን አስረድተዋል።
በክልሉ የህዝቡን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ምርጫ እንዲከናወንም ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።
በኢትዮጰያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ መኳንንት መከተ እንዳሉት፤ በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በክልሉ 18 የፖለቲካ ፓርቲዎች ለውድድር ዕጩዎችን አቅርበዋል።
በምርጫው ችግሮች እንዳይፈጠሩ ከወዲሁ ተቀራርቦ በመስራት የተሻለ እንቅስቃሴ እንዳለ ተናግረዋል።
ምርጫው ሰላማዊና ተአማኒነት ያተረፈ እንዲሆን በጥበብና በሰከነ መንገድ መምራት እንደሚጠይቅ ጠቁመው፤ ለዚህም ፓርቲዎች በቅን ልቦና መስራት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በአማራ ክልል ለውድድር ዕጩዎቻቸውን ካቀረቡ 18 የፖለቲካ ፓርቲዎች ግምሽ ያህሉ ባለፈው ሳምንት የጋራ ምክር ቤት አቋቁመው በምርጫው ዙሪያ በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን መዘገባችን ይታወሳል።