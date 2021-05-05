አቶ ደመቀ መኮንን በቀድሞው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበረ አዳሙ ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸው ሀዘን ገለጹ

ሚያዚያ 27/2013 (ኢዜአ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በቀድሞው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበረ አዳሙ ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸው ሀዘን ገልጸዋል።
የቀድሞው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አበረ አዳሙ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ሆስፒታል ገብተው በህክምና ላይ እንዳሉ ሚያዚያ 26/2013 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል።
“ወንድማችን ለክልሉ ሁለንተናዊ ለውጥ ለዓመታት ከቤተሰቡ ርቆ ለዓላማው ሙሉ ጊዜውን በመስጠት በፅናት ያገለገለ ጠንካራ አመራር ነበር” ብለዋል በማለትም ነው አቶ ደመቀ የገለጹት።
”የወንድማችን የአመራር አበርክቶዎች ታሪክ የማይዘነጋቸው ሲሆኑ፣ ይሄን የመሰለ ታላቅ ሰው በድንገት ማጣት ሃዘናችንን መራራ እና ጥልቅ ያደርገዋል” ሲሉም የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል።
በአመራር ዘመኑ የደከመለትን በክልሉ የህግ የበላይነት እና ሰላምን የማረጋገጥ ቁልፍ ተልዕኮ በጓዳዊ ቅብብሎሽ አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባልም ብለዋል አቶ ደመቀ ባስተላለፉት የሀዘን መግለጫ።
ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ለመላው የክልሉ አመራር እና ህዝብ መፅናናትን ተመኝተዋል።