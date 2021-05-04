መንግስት መረጃ መስጠትን እንደ ውለታ ሊቆጥረው አይገባም ሲሉ የተለያዩ ባለሙያዎች ተናገሩ

ሚያዚያ 26 ቀን 2013 (ኢዜአ) መንግስት ለሕዝብና መገናኛ ብዙሃን መረጃ መስጠትን እንደ ግዴታ እንጂ እንደ ውለታ ሊቆጥረው አይገባም ሲሉ የተለያዩ ባለሙያዎች ተናገሩ። መገናኛ ብዙሃን የተሳሳተ መረጃን የሚያጣሩበት የስራ ክፍል(መዋቅር) ሊኖራቸው እንደሚገባም ተመልክቷል።
30ኛው የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን “መረጃ ለሕዝብ ጥቅም” በሚል መሪ ቃል ዛሬ ተከብሯል።
ቀኑን አስመልክቶ በምሁራኖችና ባለሙያዎች የመነሻ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
በውይይቱ መገናኛ ብዙሃን ከመንግስት መረጃ ማግኘት መቻል ከጊዜ ወደ ጊዜ ፈታኝ እየሆነባቸው እንደመጣ ተገልጿል።
መንግስት ለሕዝብም ሆነ ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ ባለመስጠቱ ምክንያት ተጠያቂ ሲሆን አይታይም ተብሏል።
በመንግስት በኩል መረጃ መስጠትን እንደ ውለታ የመቁጠር ሁኔታ ይታያል ይሄ ትክክል አይደለም ይህ ግዴታው መሆኑን አውቆ መረጃዎችን መስጠት እንደሚገባው በውይይቱ ላይ ተነስቷል።
የዜጎችና መገናኛ ብዙሃን መረጃ የማግኘት መብት ካልተከበረ የሚታሰበውን የፕሬስ ነጻነትና እድገት ማምጣት እንደማይቻልም ተነስቷል።
መገናኛ ብዙሃን የሚያስተላልፏቸው መረጃዎች የሰፊውን ህዝብ ፍላጎት ካላሟሉና ብዝሃ አተያይ ከሌላቸው ለሕዝብ ጠቃሚ ናቸው ማለት እንደማይቻልም ተመልክቷል።
በሌላ በኩል መገናኛ ብዙሃን በአሁኑ ሰዓት እየተስፋፋ ያለውን ሀሰተኛ መረጃዎችን ማጣራት የሚያስችላቸው የስራ ክፍል(ዴስክ) ቢኖራቸው መልካም እንደሆነም በውይይቱ ላይ ተነስቷል።
መንግስት መረጃ ማጣራት ላይ የሚሰሩ ቡድኖችና ተቋማት አቅማቸው እንዲጎለብት አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግላቸው እንደሚገባም ተጠቅሷል።
እንደ ፈረንሳዩ ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን መረጃ ከሆነ ኢትዮጵያ እ.አ.አ 2021 በዓለም የፕሬስ ነጻነት ከ180 አገራት 101 ደረጃ የምትገኝ ሲሆን ይህም እ.አ.አ በ2020 ከነበረው አንጻር በሁለት ደረጃ ዝቅ ብላለች።
ኢትዮጵያ እ.አ.አ በ2019 እና በ2020 በፕሬስ ነጻነት 51 ደረጃዎችን አሻሽላ እንደነበር የድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን አስታውቋል።
እ.አ.አ በ2019 የዓለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ቀን በኢትዮጵያ እንዲከበር መደረጉ የሚታወስ ነው።
እ.አ.አ አቆጣጠር በ2020 በዓለም ላይ የሚገኙ 62 ጋዜጠኞች መገደላቸውን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም(ዩኔስኮ) የተገኘው መረጃ ያመለክታል።