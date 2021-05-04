ሱዳን የቤንሻንጉል መሬት “የእኔ ነው” ማለቷ የኢትዮጵያን ሉአላዊነት የሚጻረር ነው- የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

ሚያዚያ 26/2013 (ኢዜአ) ሱዳን የቤንሻንጉል መሬት “የእኔ ነው” በማለት መግለጿ የኢትዮጵያን ሉአላዊነት የሚጻረር ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
ሚኒስቴሩ በሳምንታዊ መግለጫው ሱዳን ሰሞኑን የቤንሻንጉል መሬት “የኔ ነው” የሚል መግለጫ ማውጣቷን አስነዋሪ ብሎታል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው የሱዳን ወታደሮች የኢትዮጵያን መሬት ያለአግባብ በመያዝ አርሶ አደሮችን በማፈናቀልና ንብረት በማውደም መቆየታቸውን አውስተዋል።
ሱዳን ይህ ድርጊቷ ሳያንስ የቤንሻንጉል መሬት ይገባኛል ማለቷ “እጅግ አስነዋሪ ነው” ብለዋል።
የሱዳን መንግስት በአሁኑ ወቅት የግድቡን ጉዳይ ከድንበር ጉዳይ ጋር የሚያምታታው አካሄድ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸው ጉዳዩን የሱዳን ወዳጆችም ሆኑ የጋራ ወዳጆች እንዲገነዘቡት ጠይቀዋል።
“ሱዳን የኢጋድ ሊቀመንበር ሆና ይህንን ህገ-ወጥ ስራ መፈጸሟን አሁንም የሚኮነንና አስነዋሪ አቋም መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን” ብለዋል ቃል አቀባዩ።
ድርጊቱ የኢትዮጵያን ሉአላዊነት የሚጻረር በመሆኑም ኮንነውታል፡፡
ኢትዮጵያ እስካሁን ያሳየችው ትእግስት ለሰላምና ለጉርብትና እንደሆነ አውስተው፤ ኢትዮጵያ የሱዳንን ህዝብ እንደምታከብር፤ አሁንም ጉርብትናውን እንደምትፈልግም ገልጸዋል።
ነገር ግን ይህንን የሚያደርገው ቡድን የሱዳንን ጥቅም ወክሎ ሳይሆን በሌሎች ተገፍቶ እንደሆነ ጨምረው ገልጸዋል።
እንደ ቃል አቀባዩ ገለጻ ሱዳን በህዳሴ ግድብ አሞላል፣ በመረጃ፣ በግድቡ ደህንነትና በሌሎችም ያነሳቻቸው ጉዳዮች ምላሽ አግኝተዋል።
ይህም ሆኖ በሱዳን ቡድን በኩል እየታየ ያለው ሁኔታ ተጻራሪ፤ የኢትዮጵያን ትእግስት እንደ ድክመት የቆጠረና ተገቢ ያልሆነ ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያ ይህን የምታደርገው ለሰላም ካላት ጽኑ ፍላጎትና ለቀጣናው ከምትሰጠው አክብሮት መሆኑን ገልጸው፤ በጎረቤትና በኢትዮጵያ መካከል ግጭት በመፍጠር ለመጠቀም ያሰፈሰፉ ኃይሎች መኖራቸው በተግባር እየታየ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
በሌላ በኩል ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ መንግስት እያከናወናቸው ያሉ ተግባራትን ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው አብራርተዋል።
የአውሮፓ ህብረት ሊልከው የነበረውን የምርጫ ታዛቢ ቡድን የሰረዘበትን ምክንያት አስመልክቶ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄም ህብረቱ የምርጫውን ውጤት ምርጫ ቦርድ ይፋ ከማድረጉ በፊት እኔ ልግለጽ የሚል እና ያልተፈቀደ የቴክኖሎጂ መሳሪያ ይዤ መግባት አለብኝ በሚል የኢትዮጵያን ነጻነት ሊጋፉ የሚችሉ ጉዳዮች በማንሳቱ መሆኑን ቃል አቀባዩ አብራርተዋል።
አምባሳደር ዲና በዜጋ ተኮርና ምጣኔ ሃብት ዲፕሎማሲ በሳምንቱ የተከናወኑ ተግባራት ላይ ማብራሪያም ሰጥተዋል፡፡