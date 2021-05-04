ጋዜጠኞች በምርጫና ግጭት አዘጋገብ ላይ ገለልተኛና ሚዛናዊ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ

አዳማ፤ ሚያዚያ 26/2013 (ኢዜአ) ጋዜጠኞች በምርጫ፣ በግጭት አዘጋገብና በማህበራዊ ትስስር ገፆች አጠቃቀም ላይ ገለልተኛና ሚዛናዊ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ።
ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት /ኢዜአ/ ጋዜጠኞች በምርጫ ዘገባ፣ በሰላም ጋዜጠኝነትና በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ የተዘጋጀ የአቅም ግንባታ ስልጠና ዛሬ በአዳማ ከተማ ተጀምሯል።
በስልጠና መድረክ የመነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ምሁር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ እንዳሉት፤ ጋዜጠኞች ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ለማድረስ የሰላም ጋዜጠኝነት ሚናቸውን በሚገባ መወጣት አለባቸው።
በተለይም በምርጫና ግጭት አዘጋገብ እንዲሁም በማህበራዊ ትስስር ገፆች አጠቃቀም ላይ ገለልተኛና ሚዛናዊ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
የኢዜአ ምክትል ስራ አስፈፃሚ አቶ ተፈራ በቀለ በበኩላቸው፤ ስልጠናው የተቋሙ የይዘት ሙያተኞች የምርጫ አዘጋገብ፣ የሰላም ጋዜጠኝነት ሚናና በማህበራዊ ትስስር ገፆች አጠቃቀም ላይ ግልፅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ታስቦ እንደተዘጋጀ ተናግረዋል።
በተለይም 6ኛው ሀገራዊ ምርጫና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች አዘጋገብ ላይ በቂ ዕውቀትና ክህሎት እንዲኖራቸው ለማዘጋጀት ጭምር ስልጠናው መሰናዳቱን አመልክተዋል ።
የሰላም ጋዜጠኝነት ሚናቸውን እንዲወጡ ስልጠናው ትልቅ አቅም የሚፈጥር መሆኑንም ተናግረዋል።
“በምርጫ ዘገባ ወቅት ሚዛናዊነት ወሳኝ ነው” ያሉት አቶ ተፈራ፤ የተቋሙ የይዘት ባለሙያዎች ራሳቸውን በአመለካከትና በተግባር እንዲያዘጋጁ ጭምር ለማስቻል ነው ብለዋል ።
ስልጠናው በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትና ሰላም ሚኒስቴር ትብብር የተዘጋጀ ነው ።
በአዳማ ከተማ ዛሬ የተጀመረው የአቅም ስልጠና የመጀመሪያው ዙር ሲሆን ሁለተኛውም ዙር ቀጥሎ ቀሪ የይዘት ስራ ሙያተኞች እንደሚሳተፉ ታውቋል።