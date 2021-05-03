በምስራቅ ሸዋ ዞን ከ3 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

አዳማ ፤ ሚያዝያ 25/2013(ኢዜአ) በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማና ግምቢቹ ወረዳዎች ከ3 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የዞኑ ፖሊሲ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽንና የሚዲያ ሃላፊ ኮማንደር አስቻለው ዓለሙ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ዕቃዎች ውስጥ በግምቢቹ ወረዳ አዳዲ ጎሌ ቀበሌ ገበሬ ማህበር 1 ነጥብ 3 ብር የሚገመቱ 163 ቦንዳ ልባሽ ጨርቃ ጨርቆችን ነው።
በታርጋ ቁጥራቸው ኮድ 3- 72299 ኦሮ እና ኮድ 3-86808 አ.አ ” ኤፍ ኤስ አር” የጭነት ተሽከርካሪዎች ከምስራቁ የሀገሪቱ ተጭነው ወደ ሰንዳፋ ሲጓጓዙ ከህብረተሰቡ ለፖሊሲ በደረሰ ጥቆማ ማግኘት እንደተቻለ አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ በአዳማ ወረዳ መርማርሳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ግምቱ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የሺሻ ማጨሻ ዕቃዎች እና 70 ካርቶን “ከሚላን” ሲጋራ የታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3-77638 ኦሮ በሆነ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ተጭኖ ከአዋሽ ሰባት ወደ አዳማ ሲጓጓዝ መቆጣጠር መቻሉን ኮማንደር አስቻለው ተናግረዋል።
ዕቃዎቹ በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪው እንዳይታይ “ስቲከር” በመለጠፍና ወንበሮችን በማንሳት በመሸሸግ የተገኙ መሆኑን አስረድተዋል።
በሁለቱም ወረዳዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት የኮንሮባንድ ዕቃዎች ሚያዚያ 23/2013 ዓ.ም. እንደሆነ አመልክተዋል።
የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን የጫኑት አሽከርካሪዎችና ባለንብረቶቹ ለጊዜው ከአካባቢዎቹ ሸሽተው ቢያመልጡም ፖሊስ ለመያዝ ክትትል እያደረገባቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ኮማንደር አስቻለው ፤ ኮንትሮባንድና ህገ ወጥ ንግድ ህጋዊ ግብር ከፋይ ነገዴዎችን ከገበያ ከማስወጣት ባለፈ የሀገር ኢኮኖሚ የሚጎዳ በመሆኑ ለመከላከል ህብረተሰቡ ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል ።