የወጣት ማህበራት የአጣዬ ከተማና አካባቢው ተጎጂዎችን እንዲቋቋሙ ለማገዝ ሃብት ማሰባሰብ ጀመሩ

ባህር ዳር ፣ ሚያዚያ 25/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል አጣዬ ከተማንና አካባቢው ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም መንግስት የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ ሃብት የማሰባሰብ ሰራ መጀመሩን በክልሉ የወጣት ማህበራት አመራሮች አስታወቀ።
የክልሉ ወጣቶች ማህበር ዋና ፀሐፊ ወጣት ከፍያለው ማለፎ ለኢዜአ እንደገለጸው፤ በአጣዬ ከተማ በደረሰው ጉዳት የክልሉን ወጣቶች አሳዝኗል።
የከተማውንና አካባቢውን ተጎጂዎች መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ አደረጃጀት ተፈጥሮ የማነቃነቅና የጉዳት መጠኑን የመለየት ስራ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ እየተከናወነ መሆኑን ተናግሯል።
ሃብት የማሰባሰብ ስራውን እስከ ግንቦት 10/2013 ዓ.ም. ለማጠናቀቅ ታስቦ ወደ ስራ መገባተን ጠቅሶ፤ መንግስት የአጣዬ ከተማን ለመገንባት ከሚያደርገው እንቅስቃሴ በተጨማሪ ወጣቱ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሀብት የማሰባሰብ ስራ መጀመሩን አስታውቋል።
ሃብት የማሰባሰብ ስራው ቤታቸው የተቃጠለባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ቤት ለመገንባት የሚያስችል ቆርቆሮና ሌሎች የፋብሪካ ውጤቶችን የሚያጠቃልል መሆኑን ወጣት ከፍያለው ጠቅሷል።
ለዚህም ይረዳ ዘንድ የማህበሩ ሃብት የሆነውን ሰባት ሲኖ ትራክ የባህር ዛፍና ጽድ እንጨት ሰብስቦ ወደ አካበቢው እንደሚላክ ጠቁሟል።
በተጨማሪም ሃብት ንብረታቸው የወደመባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች እለታዊ ችግራቸውን ለማቃለል የሚያግዙ አልባሳትና ምግብ እህል የመሰብሰብ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል።
ስራውን በተደራጀ አግባብ ለመምራት ከሁሉም ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የወጣት ተወካዮች አስፈላጊው ግንዛቤ ተፈጥሮላቸው ወደ ስራ መገባቱንም አመልክቷል።
በተቀመጠው ጊዜ አስፈላጊው ሃብት በማሰባሰብ ከግንቦት 10/2013 ዓ.ም. ጀምሮ ለአስር ቀናት ወጣቶችን በመሳተፍ የወደሙ ቤቶችን የመገንባት ስራ እንደሚከናወን ወጣት ከፍያለው ተናግሯል።
”በአጣዬ ከተማ የተከሰተው ችግር ሰው የሆነን ፍጡር ሁሉ ስሜት የሚነካ ጉዳይ ነው” ያለው ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ማህበር ህዝብ ግንኙነት ሃላፊ ወጣት ዳንኤል ሃይማኖት ነው።
ለአጣየ መልሶ ግንባታ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ማህበር ሃብት የማሰባስብ ስራ መጀመሩን አስታውቋል።
ህብረተሰቡን በማስተባበር የዕለት ደራሽ የሚሆን አልባሳትና ምግብ እንዲሁም የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሶ፤ የህብረተሰቡ ምላሽም የሚያበረታታ መሆኑን ገልጿል።
የመንግስት ሃላፊነት የአንበሳውን ድርሻ ቢይዝም መንግስትን ማገዝ እንደሚገ ያመለከተው ደግሞ የአስተዳደሩ ወጣቶች ማህበር ምክትል ሰብሳቢ ወጣት ሥስንታየሁ ጀንበር ነው።
የከተማው ወጣቶች ማህበር የአጣዬ ከተማ ህብረተሰብ የደረሰበትን ችግር ለማቃለል ወጣቱን የማነቃነቅ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግሯል።
ለዕለት ፍጆታ የሚውሉ እንደ ዱቄት፣ ጤፍ እና ማሽላ ከባለሃብቱ የማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሶ፤ የወደሙ ቤቶችን ለመገንባት ቆርቆሮ፣ ሚስማርና ሲሚንቶ የማሰባሰብ ስራም እየተካሄደ ነው ብሏል።
ማህበረሰቡም ወጣቱ የጀመረውን የአጣዬ ከተማንና አካባቢዋን ማህበረሰብ መልሶ ለማቋቋም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክት አስተላልፏል።
የአማራ ወጣቶች ማህበር አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን አባላት እንዳሉት ተመልክቷል።