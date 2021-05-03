በሰሜን ወሎና ዋግ ኽምራ ለተፈናቃዮችና አቅመ ደካሞች የበዓል መዋያ ድጋፍ ተደረገ

ወልድያ/ ሰቆጣ፤ ሚያዚያ 25/ 2013( ኢዜአ) በሰሜን ወሎ ዞንና ዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት ከ1 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ምግብ ነክ ድጋፍ መደረጉ ተገለጸ።
የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደትንሳኤ መኮንን በዓሉን ምክንያት በማድረግ በወልድያ ከተማ በተዘጋጀ ስነ-ስርዓት እንዳሉት በዞኑ ከኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልሎች የተፈናቀሉ ከ42ሺ በላይ ዜጎች ይገኛሉ።
በዞኑ ማህበረሰብ፣ በክልሉና የፌደራል መንግስታት የምግብ ፣ አልባሳትና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን አውስተዋል።
የፋሲካ በዓልን በማስመልከት 1 ነጥብ 5ሚሊየን ብር በማሰባሰብ ለ2ሺህ 594 ተፈናቃዮችና አቅመ ደካሞች በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ ለማገዝ ምግብ ነክ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
ሆኖም እየተደረገ ያለው ድጋፍ ጊዜ እየወሰደ በመጣ ቁጥር እየቀነሰ በመምጣቱና ከተፋናቃዮቹ ቁጥር አንጻር ሲታይ የመላ ኢትዮጵያንና በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራዎችን ትብብር የሚጠይቅ መሆኑን ገልጸዋል።
በዓሉን ምክንያት በማድረግ የተገኘው ድጋፍ ወጣቶችንና በበጎ ፈቃድ ስራ ከተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባበር መሆኑን የገለጸው ደግሞ የዞኑ ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን መምሪያ ሃላፊ አቶ መለሰ ተሻለ ናቸው።
በተጨማሪም የምግብ ማብሲያ ፣ዱቄት፣ ዘይት፣ ሳሙናና ሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፍ መደረጉን ጠቅሰዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው ተፈናቃዮቹ መካከል አቶ አልታሰብ በየነ በሰጡት አስተያየት ፤ በተፈጠረው ችግር ሀብትና ንብረታቸውን በመተው ሰባት ቤተሰባቸውን ይዘው ወደ ወልድያ መምጣታቸውን ተናግረዋል።
አቶ ሰይድ መሐመድ በበኩላቸው 36 ዓመት ከኖሩበት አካበቢ አራት ቤተሳባቸውን ይዘው በመፈናቀል በችግር ውስጥ እንዲየሳልፉ ገልጸዋል።
ባሉበት አካባቢ ለትንሳኤ በዓልን ጨምሮ እስካሁን የተደረገላቸው ድጋፍ መልካም መሆኑን አመልክተው የቤት መስሪያ ቦታና መነሻ ካፒታል ቢሰጣቸው በዘላቂነት ሰርተው ለመቋቋም እንደሚፈልጉ ተናግረዋል።
በተመሳሰይም በሰቆጣ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለትንሳኤ በዓል መዋያ ሰባት የደለቡ ሰንጋ በሬዎች ድጋፍ መደረጉን የዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ሠራተኞና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ አስታውቋል።
በመምሪያው የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ዳኜ አዲሱ እንዳሉት፤ ሰንጋዎቹን የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት በጎ አድራጊዎችን አስተባብረው ባሰባሰቡት ከ123 ሺህ ብር በላይ በመግዛት ድጋፍ አድርገዋል።
በድጋፉም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ 300 የህብረተሰብ ክፍሎች በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ እንዲደርሳቸው መደረጉን ገልጸዋል።