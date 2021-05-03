በደቡብ ወሎ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት ምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ደሴ ሚያዚያ 25/2013 (ኢዜአ )በተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደቡብ ወሎ ዞን ለተጠለሉ ተፈናቃዮች 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉን ያደረጉት ትራኮም ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር፣ በዲስ አበባ ከተማ በተለያየ ተቋማት የሚሰሩ ሰራተኞች፣ በደሴ ከተማ የሚገኙ የእምነት ተቋማትና ወጣቶች ናቸው፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሃመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በወቅታዊ ችግር ምክንያት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎት ተፈናቅለው በዞኑ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥር 16 ሺህ ደርሷል።
ለተፈናቃዮች የእለት ደራሽ ምግብና ቁሳቁስ ለማቅረብ የመንግስት ተቋማት፣ ባለሃብቶች፣ ድርጅቶችና ህብረተሰቡን በማስተባበር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ትራኮም ትሬዲንግን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትና ወጣቶች 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ እህልና የተለያየ ቁሳቁስ ትላንት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ከድጋፉ መካከል 550 ኩንታል የምግብ ዱቄት፣ 3 ሺህ ሊትር የምግብ ዘይት፣ 100 ኩንታል ማካረኒ፣ አልባሳትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል፡፡
ያለንበትን አስቸጋሪ ወቅት ለማለፍ የኢትዮጵያን የመረዳዳት፣ የመደጋገፍና የአብሮነት ባህልና እሴት ማስቀጠል እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው የችግሩን ስፋት ተገንዘበው ድጋፉን ላደረጉት አካላት ምስጋና አቅርበዋል።
የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ በበኩላቸው ከተቋማትና ከህብረተሰቡ የሚገኘውን ድጋፍ በፍትሃዊነት ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
አንዳንድ ተቋማት ቅርበት ባላቸው ወረዳዎች ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ብቻ እራሳቸው ድጋፍ በማድረጋቸው ርቀት ባላቸው ወረዳዎች ለተጠለሉ ድጋፍ በማቅረብ በኩል ክፍተት መፈጠሩን ጠቁመዋል ።
ክፍተቱን መሙላት ይቻል ዘንድ ግለሰብና ተቋማት በዞኑ አስተዳደር በኩል ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
“በተለይ ቦረናና ሳይንት ወረዳዎች ሩቅና መንገዱ የማይመች በመሆኑ መንግስት ከሚያቀርብላቸው ውጭ በቂ ድጋፍ እየደረሳቸው ባለመሆኑ ክፍተቶችን በማረም በፍትሃዊነት ድጋፍ እንዲደርስ ይደረጋል” ብለዋል።
ድጋፉን ካደረጉ መካከል የትራኮም ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ተወካይ አቶ ኡመር ይማም “ይህን ክፉ ቀን ለማለፍ አንዱ እየበላ ሌላ መራብና መቸገር የለበትም” ብለዋል፡፡
ሁሉም ያለውን ተካፍሎ መብላት እንዳለበት ጠቁመው ድርጅታቸው ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው 350 ኩንታል ዱቄት፣ 50 ኩንታል ማካሮኒና የምግብ ዘይት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል፡፡
መንግስት የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃፊነቱን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ማረጋገጥ እንዳለበት ጠቁመው ተፈናቃዮች መልሰው እስኪቋቋሙ ድረስ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ተቋማት የሚሰሩ ሰራተኞች ከ700 ሺህ ብር በላይ የሚገመት 200 ኩንታል ዱቄትና ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጋቸውን የተናገሩት ደግሞ የተቋማቶቹ ተወካይ አቶ ተስፋዬ ጫኔ ናቸው፡፡
በደቡብ ወሎ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ተጠልለው ለሚገኙ ተፈናቀዮች የትንሳኤ በዓልን በደስታ እንዲውሉ ትላንት የምሳ ግብዣና ሌሎች የበዓል መዋያ ቁሳቁሶች ድጋፍ እንደተደረገላቸው ከዞኑ የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡