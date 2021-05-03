በአዲስ አበባ በደረሱ ድንገተኛ አደጋዎች የ2 ሰዎች ሕይወት አለፈ

ሚያዚያ 25/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ በደረሱ ሁለት ድንገተኛ አደጋዎች የሁለት ሰዎች ሕይወት ማለፉን የአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነህ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አያት ጤና ጣቢያ ጀርባ ትናንት ምሽት 2 ሰዓት ከ35 ደቂቃ በግንባታ ስራ ላይ የነበረ የ35 ዓመት ወጣት በኤሌክትሪክ አደጋ መሞቱን ለኢዜአ ገልጸዋል።
አደጋውን ለመቆጣጠር 40 ደቂቃ መፍጀቱንና ሰባት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች፣ አንድ ከባድ ተሽከርካሪና አንድ አምቡላንስ በአደጋው ስፍራ መሰማራታቸውን አመልክተዋል።
በሌላ በኩል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቄራ በረት አካባቢ ትናንት ከቀኑ 9 ሰዓት ከ40 አካባቢ አንድ የ50 ዓመት ግለሰብ ወንዝ ውስጥ ሞቶ ተገኝቷል።
አስከሬኑን ለማውጣት 30 ደቂቃ መፍጀቱንና ስድስት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችና አንድ ከባድ ተሽከርካሪ በቦታው መሰማራታቸውን ነው አቶ ጉልላት ያስታወቁት።
የሞተው ሰው እንዴት ወንዝ ውስጥ ሊገባ ቻለ? የሚለው ጉዳይ እየተጣራ ይገኛል ብለዋል።
በተጨማሪም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ጨፌ ኮንዶሚኒየም ትናንት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ገደማ አካባቢ በጣለው ከባድ ዝናብ የጎርፍ መጥለቅለቅ ተከስቷል።
ይሁንና በሰው ህይወትም ሆነ በንብረት ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳያደርስ በቁጥጥር ስር መዋሉን አቶ ጉልላት ገልጸዋል።
የጎርፍ መጥለቅለቁን ለመቆጣጠር 2 ሰዓት ከ 40 ደቂቃ መፍጀቱንና ጎርፉ ወደ ሰው ቤት ገብቶ ጉዳት እንዳያደርስ የሚሄድበት የራሱ መንገድ እንዲበጅለት መደረጉን አመልክተዋል።
12 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጎርፉን ለመከላከል መሰማራታቸውን፤ አንድ ከባድ ተሽከርካሪና ለጎርፍ መቆጣጠር የሚውል አንድ ብሬሽ ካር ጥቅም ላይ መዋሉንም አመልክተዋል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላትና የየአካባቢው ነዋሪዎች አደጋዎቹን ለመቆጣጠር ላደረጉት ትብብር አቶ ጉልላት ምስጋና አቅርበዋል።
ሕብረተሰቡ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከል የጥንቃቄ መልዕክቶች በአግባቡ መተግበር እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ሕብረተሰቡ አደጋዎች ሲያጋጥሙ በነጻ የስልክ መስመር 939፤ በቀጥታ የስልክ መስመሮች 011 155 53 00 ወይም በ011 156 86 01 ደውሎ ማሳወቅ እንደሚችልም አቶ ጉልላት ጠቁመዋል።