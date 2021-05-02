በድሬዳዋ የጣለው ከባድ ዝናብ የዘጠኝ ሰዎች ህይወትን ቀጠፈ

ሚያዝያ 24 ቀን 2013 (ኢዜአ)) በድሬዳዋ ከተማ ሸመንተሪያ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ዛሬ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ የሶስት ወርጨቅላን ጨምሮ የዘጠኝ ሰዎች ህይወት ማለፉን የድሬደዋ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የሰዎቹ ህልፈት የተሰማው የአንድ ድርጅት አጥር ግንብ ፈርሶ በሶስት መኖሪያ ቤቶች ላይ በመውደቁ መሆኑን ታውቋል።
ህይወታቸው ካለፉት መካከል የሶስት ወር ጨቅላ ህፃንን ጨምሮ ሶስቱ ህፃናቶች እንደሚገኙበት ምክትል ኢንስፔክትር ባንታለም ግርማ ተናግረዋል።በዚህም የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን በአደጋው በደረሰው ህልፈት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል፡፡
አክሎም በድሬዳዋ ከወትሮው በተለየ መልኩ ዝናብ በከፍተኛ ሁኔታ እየጣለ በመሆኑ በቀጣይ ቀናትም የጎርፍ አደጋ ሊያስከትል የሚችል አዝማሚያ ብሄራዊ ሜትሮሎጂ ከመገለጹ ጋር ተያይዞ መላው ህብረተሰብ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ኮሚሽኑ ማሳሰቡን የድሬ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል።