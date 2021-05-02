በዓለም ላይ የትንሳኤ በዓልን የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዴት እያከበሩት ነው?

አዲስ አበባ ሚያዝያ 23/2013 /ኢዜአ/ በመላው ዓለም የሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች የዘንድሮውን የትንሳኤ በዓል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በተጣሉ ገደቦችና ክልከላዎች ውስጥ ሆነው ከሌላው ጊዜ አንጻር በተቀዛቀዘ መልኩ እያከበሩት ይገኛል።
የትንሣኤ በዓል በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ዕለት ነው።
ዕለቱ በክርስትያኖች ዘንድ እጅግ ታላቅ በዓል ተደርጎ ይታያል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ የትንሳኤ በዓል የሚከበረው ለሁለት ተከፍሎ በተለያየ ቀናት ሲሆን የዚህም መነሻ አገራት በዓሉን ለማክበር የሚጠቀሙበት የቀናት አቆጣጠር ነው።
በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች (ምስራቃውያን) የትንሳኤ በዓል የሚውልበት ቀን የሚሰላው በጁሊያን የቀን መቁጠሪያ ሲሆን ሌሎች የክርስትና እምነት ተከታዮች (ምዕራባውያን) የጎርጎሮሳውያንን አቆጣጠር ይከተላሉ።
በዚሁ መሰረት በሁለቱ የቀን አቆጣጠሮች አማካኝነት የጎርጎሮሳውያንን አቆጣጠር የሚከበረው የትንሳኤ በዓል ከጁሊያን (ጁሊየስ ቄሳር) ቀድሞ ይመጣል፤ በሁለቱ የቀናት አቆጣጠሮች የ13 ቀናት ልዩነት አለ ማለት ነው።
ኢትዮጵያና ግብጽ (የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን) ከሁለቱ የቀናት አቆጣጠር በተለየ የራሳቸውን ባህረ ሀሳብ ተጠቅመው የትንሳኤ በዓል አከባበርን ያሰላሉ።
የትንሳኤ በዓል የጎርጎሳውያንን የቀን አቆጣጠር በሚከተሉ ምዕራባውያን አገራት ከሁለት ሳምንት በፊት ቀድሞ ተከብሯል።
የጁሊያን አቆጣጠርን የሚከተሉት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ደግሞ የትንሳኤ በዓልን ዛሬ እያከበሩ ይገኛሉ።
በሩሲያ በዓሉ በመዲናዋ ሞስኮ በሚገኘው “ክራይስት ዘ ሴቪየር ካቴድራል” ትናንት የተከበረ ሲሆን የአገሪቷ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል።
ፑቲን በዓሉን ለማክበር በካቴድራሉ እኩለ ሌሊት የደረሱ ሲሆን ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱ በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያክ ክሪል መመራቱን የሩሲያው የዜና ወኪል ታስ ዘገባ ያመለክታል።
በትናንት ማምሻው ስነ ስርዓት ከፑቲን በተጨማሪ የሞስኮ ከተማ ከንቲባ ሰርጌይ ሶብያኒን ታድመዋል፤ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ውስን የሆኑ የእምነቱ ተከታዮች አካላዊ ርቀት በመጠበቅና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል በማድረግ በቅዳሜ ሌሊት ስነ ስርዓቱ ላይ ተሳትፈዋል።
በእስራኤል የትንሳኤ በዓልን አስመልክቶ ትናንት ማምሻውን በኢየሩሳሌም በሚገኘው የቅዱስ ሴፑልቸር ቤተ ክርስቲያን የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት መካሄዱን የአገሪቷ ጋዜጣ ኢየሩሳሌም ፖስት ዘግቧል።
ጧፉ የሚበራው የኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት ለማስታወስ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮች ተገኝተዋል።
የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓቱ በኢየሩሳሌም የግሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትሪያርክ ቴዎፍሎስ ሶስተኛ የተመራ ሲሆን ፓትርያርኩ ጧፎችን በመለኮስ ለእምነቱ ተከታዮች አቀብለዋል።
እስራኤል ስኬታማ ነው ባለችው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ክትባት መርሃ ግብር የተጣሉ ገዳቦች በማላላት የትንሳኤ በዓል እንዲከበር ማድረጓ ተነግሯል።
የጧፍ ማብራት ስነ ስርአቱ በፍልስጤም በምትገኘው ቤተልሄም ከተማም ትናንት መከናወኑ ተገልጿል።
ይሁንና እስራኤል በፍልስጤም የሚገኙ የተወሰኑ ክርስቲያኖች በኢየሩሳሌም የነበረው ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ላይ እንዳይሳተፉ ክልከላ ማድረጓ ፍልስጤማውያን እንዳስቆጣ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ።
ከቀናት በፊት በሰሜናዊ እስራኤል ሜሮን ተራራ ላግ ባኦማር የተሰኘውን የአይሁዶች በዓል ዋዜማን ለማክበር 100 ሺህ የሚገመቱ ሰዎች በተሳተፉበት ፌስቲቫል ላይ ባጋጠመ የደረጃ መደርመስ አደጋ 45 ሰዎች ሞተው ከ150 በላይ ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚታወስ ነው።
የደረሰው አደጋ በእስራኤላውያን ላይ ከፍተኛ ሀዘንና ድንጋጤ ከመፍጠሩ ባሻገር የትንሳኤ በዓል አከባባር ላይ ተጽእኖ አሳርፏል።
እየሩሳሌም ክርስቶስ የተወለደባት፣ ያደገባት፣ ያገለገለባትና የተሰቀለባት ከተማ ስለሆነች ለክርስቲያኖች ከፍተኛ ስፍራ እንዳላት ሃይማኖታዊ አስተምህሮቶች ይገልጻሉ።
የትንሳኤ በዓል በግብጽ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል በወጣው መመሪያ መልኩ እየተከበረ እንደሚገኝ ዘ ኢጅፕት ኢንዲፔንደንት አስታውቋል።
የግብጽ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች በቤተ ክርስቲያናት በመገኘት ትናንት ማምሻውን በነበረው የትንሳኤ አገልግሎት ተሳትፈዋል።
ወረርሽኙ ለመከላከል ሲባል ቤተ ክርስቲያናቱ አጠቃላይ ከሚችሉት ሰዎች ብዛት 25 በመቶ ብቻ እንዲይዙ ተደርጎ ነው ስነ ስርዓቱ የተካሄደው።
የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች የስቅለት በዓልንም በተመሳሳይ ሁኔታ ማክበራቸውን ዘ ኢጀብት ኢንዲፔንዳንት አስታውቋል።
በግብጽ የሚገኙ የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የትንሳኤ በዓልን በቤታቸው ሆነው እያከበሩ የሚገኝ ሲሆን “የአንጄሊካል ኤጲስቆጶስ ቤተ ክርስቲያን” እምነት ተከታዮች በእምነት ቦታዎች የመያዝ አቅም 25 በመቶ ተጠቅመው በዓሉን ትናንት አክብረዋል።
በግሪክ የትንሳኤ በዓል በቤተ ክርስቲያናት በሚካሄዱ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ላይ የሚሳተፉ የእምነቱ ተከታዮች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ገደብ በመጣል እየተከበራ እንደሚገኝ የአገሪቷ ብዙሃን መገናኛዎች እየዘገቡ ይገኛል።
በተለይም ትናንት ማምሻውን በነበረው የቅዳሜ የትንሳኤ አገልግሎት በቤተ ክርስቲያናት የተገኙ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ የሚባል መሆኑንም ገልጸዋል።
የግሪክ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የስቅለት በዓልን በደማቅ ሁኔታ ማክበራቸውም ተመልክቷል።
ዩክሬን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የትንሳኤ በዓልን በቤተ ክርስቲያናት ተገኝተው እንዲያክብሩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን አስመለክቶ የጣለቻቸውን ገደቦች እንዳነሳች ዓለም አቀፉ የዜና ወኪል አሶሲዬትድ ፕሬስ ዘግቧል።
የተነሳውን ገደብ ተከትሎ ትናንት በመዲናዋ ኪዬቭ ፔቸርስክ እየተባለ በሚጠራው ገዳም የእምነቱ ተከታዮች ትናነት በዓሉን በደማቅ ሁኔታ አክብረውታል።
በሰርቢያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ገደቦችን በተወሰነ መልኩ ላልተው የትንሳኤ በዓል እየተከበረ ሲሆን በቡልጋሪያ የትንሳኤ በዓል የቅዳሜ አገልግሎት በቤተ ክርስቲያናት የእምነቱ ተከታዮች 1 ነጥብ 5 ሜትር በመራራቅና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል አድርገው መታደማቸው ተገልጿል።
በተጨማሪም በዓሉ በጆርጂያ፣ሮማኒያ፣ሰሜን ሜቆዶኒያና ሞንቴኔግሮ በዓሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል በተጣሉ ገደቦች ውስጥ ሆነው የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን እያከበሩ ይገኛል።
በኢትዮጵያም የክርስትና እምነት ተከታዮች ዛሬ የትንሳኤ በዓልን እያከበሩ ሲሆን በዓሉን የእምነቱ ተከታዮች በመረዳዳት፣ በመደጋገፍና በመጠያየቅ ያከብሩታል።
የሃይማኖት አባቶች በዓሉን አስመልክተው ባስተላለፉት መልዕክት የትንሳኤ በዓልን ስናከብር የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብ መሆን አለበት ብለዋል።
በተለይም ምዕመኑ በሰላም ዕጦት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ማሰብና መደገፍ እንደሚገባው ገልጸዋል።
በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስር ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር)፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እንዲሁም የአዲስ አበባና የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባዎች የትንሳኤ በዓልን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።