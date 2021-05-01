ሕወሓት እና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ መወሰኑ ለኢትዮጵያ ሰላም ወሳኝ ርምጃ ነው- የህግ ምሁር

ሚያዚያ 23 ቀን 2013 (ኢዜአ) ሕወሓት እና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ማሳለፉ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር ለማስቻል ወሳኝ ርምጃ መሆኑን አንድ የህግ ምሁር ተናገሩ።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ “ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)” እና “ሸኔ” በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የውሳኔ ሃሳብ አሳልፏል።
የምክር ቤቱን ውሳኔ አስመልክቶ በዳይሬክተር ማዕረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የህግ አማካሪ ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የሽብር ወንጀል በሰው ልጆች አካል ህይወት አና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረስ ይገኛል።
በኢትዮጵያም ሕወሓት እና ሸኔ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ በማሰብ በተለያየ ጊዜ ጭካኔ የታከለበት የሽብር ተግባር መፈፀም ከጀመሩ ቆይተዋል።
በተለይ ከለውጡ ወዲህ ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት በነዚህ አካላት ከፍተኛ የሆነ የዜጎች መፈናቀል፣ ሞት እና የንብረት ውድመት ሲከሰት እንደነበር ዶክተር ዘለቀ አንስተዋል።
በመሆኑም ሕወሓት እና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ማሳለፉ ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ ዘላቂ ሰላም ወሳኝ ርምጃ መሆኑን ገልጸዋል።
ከነዚህ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸውን አካላት በህግ ተጠያቂ ማድረግና ስለሚቻል ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ወሳኝ መሆኑንም አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ በተለያዩ ችግሮች እየተፈተነች ባለችበት በአሁኑ ወቅት ህወሃት እና ሸኔ እንዲሁም የውጭ ሃይሎች ተሳትፎ እንዳለበት ዶክተር ዘለቀ ገልጸዋል።
በመሆኑም እነዚህን የጥፋት ቡድኖች በመዋጋት የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ መንግስት እና ህዝቡ ትብብሩን ማጠናከር አለበት ብለዋል።