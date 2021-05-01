በሆሳዕና ከተማ የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት ችግረኛ ለሆኑ ወገኖች ድጋፍ ተደረገ

ሆሳዕና፤ ሚያዚያ 23/2013 (ኢዜአ) የሀድያ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ የትንሳኤን በዓልን በማስመልከት በሆሳዕና ከተማ ችግረኛ ለሆኑ 80 አረጋውያን ድጋፍ አደረገ።
የመምሪያው ኃላፊ ሲስተር ዘነበች ኤርቤቶ እንዳሉት፤ ድጋፉ የተደረገው ከኮሮና ጋር በተያያዘ ተንቀሳቅሰው መስራት ለማይችሉና ችግረኛ ለሆኑ አረጋውያን ነው።
የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን እንዲሁም በጎ ፍቃደኛ ግለሰቦችን በማስተባበር በተገኘ ሰባ ሺህ ብር የተገዙ በነፍስ ወከፍ 3 ሊትር የምግብ ዘይት፣ አምስት ኪሎ ግራም ማካሮኒ፣ አልባሳትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ መከፋፈሉን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ በዓልን በጋራ ተረዳድቶና ተጋግዞ የማሳለፍ የቆየ ልምዱን የበለጠ ማጎልበት እንዳለበት የተናገሩት ሀላፊዋ ሁሉም በየአካባቢው ያሉ ደጋፊ የሌላቸው ወገኖቹን እንዲያሰብ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው አረጋውያን መካከል በሆሳዕና ከተማ የአራዳ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ዘነበች ኤሪሶ ለተደረጋላቸው ድጋፍ አመስግነዋል።
በዚህም በዓሉን በደስታ እንደሚያሳልፉ ተናግረዋል።
በከተማዋ የሴች ዱና ቀበሌ ነዋሪ አቶ አማረ አያልነህ በበኩላቸው፤ በጤና ችግር ምክንያት አልጋ ላይ ከዋሉ እንደቆዩ ጠቅሰው ጠያቂና አስታዋሽ በማግኘታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።