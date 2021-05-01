የገጠሙንን ፈተናዎች በአሸናፊነት እንሻገራለን – አቶ አገኘሁ ተሻገር

ሚያዚያ 23 ቀን 2013 (ኢዜአ) የገጠሙንን ፈተናዎችን በፅናት በመታገል በአሸናፊነት እንሻገራለን ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዩች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ፤ አደረሰን ብለዋል።
በዓሉን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልዕክት ላይ እንዳሉት፤ የትንሳኤ በዓል በክርስትና እምነት ተከታዩች ዘንድ በልዩ ድምቀት የሚከበር በዓል ነው።
ትንሳኤ ለሰው ልጆች ሁሉ ከመከራ የመነሳት የተስፋ ምልክት ተደርጎ የሚወሰድ በመሆኑ እኛም አሁን የገጠሙንን የውስጥና የውጭ ችግሮች ተቋቁመን ፈተናዎቹን ሁሉ በአሸናፊነት እንሻገራለን ሲሉ ገልጸዋል።
ለዚህም ወደ ከፍታው የምንነሳ ህዝቦች መሆናችንን አምነን ፈተናዎችን በፅናት ለመሻገር መነሳት ይገባናል ብለዋል።
ወቅቱ እንደ ሀገርም ይሁን እንደ ክልሉ ተስፋም ስጋትም መሳ ለመሳ ሆነው የሚታይበት በመሆኑ የስጋት ድባቡን በማስወገድ የተስፋ ብርሃኑን አለምልሞ በአሸናፊነት የመውጣት ጉዳይ የፍላጎት ብቻ ሳይሆን የህልውና ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ፅንፈኛ ቡድኖች፣ የውስጥና ውጭ ሀይሎች ተቀናጅተው የክልሉን ሰላም ለማወክ እየሞከሩ በመሆኑ ለዚህ የሚያጋልጡትን በማክሰምና አንድነትን በማጠናከር የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የተቀናጀ ርብርብ እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል።
የአማራን ህዝብ በጠላትነት የፈረጁ ሀይሎች የከፈቱበትን ጥቃት በመከላከል የጥፋት ሴራቸውን ለማፈራረስ ጠንካራ እና ተግባራዊ እርምጃ በመውሰድ ሊሆን እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል።
”የክልላችን ሰላምና ፀጥታ በማስከበር የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ከሚመለከታቸው የፌደራል፣ ክልል መስተዳደሮችና የፀጥታ ሃይሎች ጋር በትብብር እየሰራን እንገኛለን” ብለዋል።
የዘንድሮውን የትንሳኤ በዓል ስናከብር አንድም በጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሰማዕታት ቤተሰቦች እንዲሁም በየአካባቢው በተከሰቱ ማንነት ተኮር ጥቃቶች የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ከጎናቸው መሆናችንን በማሳየትና በመደገፍ ሊሆን ይገባል ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።