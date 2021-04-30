በጋምቤላ ከእርድ እንስሳት በስተቀር በሌሎች ምርቶች እምብዛም ዋጋ እንዳልጨመረ ሸማቹችና ነጋዴዎች ገለጹ

ጋምቤላ፤ ሚያዚያ 22/2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ከተማና አካባቢው ከእርድ እንስሳት በስተቀር በሌሎች የበዓል ምግብ ፍጆታ ምርቶች ላይ ከወትሮው የተለየ የዋጋ ጭማር አለመታየቱን ሸማቾችና ነጋዴዎች ገለጹ።
ሸማቾችና ነጋዴዎች ለኢዜአ እንዳሉት፤ ከትንሳኤ በዓል ጋር ተያይዞ ለእርድ ከሚሆኑ በግ፣ ፍየልና ዶሮ በስተቀር በሌሎች ምርቶች ዋጋ ላይ ብዙ ጭማሪ አልታየም።
ሸማች አቶ ብራሃኑ ውባለም በሰጡት አስተያየት በዘንድሮው የትንሳኤ በዓል ካለፈው ዓመትም ሆነ ከገና በዓል ጋር ሲነጻጸር የበግና የፍየል ዋጋ እስከ ሁለት ሺህ ብር የሚደረስ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ተናግረዋል።
አሁን ላይ አነስተኛ የፍየል ጠቦትና ከፍተኛው የፍየል ሙክት ከሶስት ሺህ 500 እስክ 16 ሺህ ብር ድረስ ነጋዴዎች ዋጋ እየጠሩ መሆናቸውን ጠቁመው የበግ ዋጋም መጨመሩን ገልጸዋል።
የዘንድሮ ትንሳኤ ካለፉት በዓላት የዶሮ ዋጋ እስክ 100 ብር ጭማሪ መታየቱን የተናገሩት ደግሞ ዶሮ ሲገዙ የነበሩት አቶ ቢቂላ አብደሲሳ ናቸው።
ወይዘሮ ትዕግስት ማሞ በበኩላቸው፤ ከበዓሉ ጋር በተያይዘ በቅቤ፣ ዘይትና ዳቦ ደቄት ከወትሮው መጠናኛ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ተናግረዋል።
በአንፃሩ ቀይ ሽንኩር ቅናሽ ያሳየ መሆኑን ጠቅሰው ለሌሎች የበዓል ፍጆታ ምርቶች ዋጋ በነበሩበት መቀጠላቸውን ገልጸዋል።
ከበግና ፍየል ነጋዴዎች መካከል አቶ አበበ አዲስ በሰጡት አስተያየት ዋጋ ጭማሪ የታየው በየኬላዎች የሚደረግ ተደጋጋሚ ቀረጥ፣ የትራንስፖርት፣ የበግና ፍየል ዋጋ በማሻቀቡ ምክንያት ነው ብለዋል።
በዘንድሮው የተንሳኤ በዓል የታየው ጭማሪ ከቀረጥና ትራንፖርት ዋጋ በተጨማሪ በደንቢዶሎ መስመር ይመጣ የነበረው የበግና ፍየል አቅርቦት ቀርቶ በመቱ መስመር ብቻ በመሆኑ ነው ያሉት ደግሞ ሌላው ነጋዴ አቶ ዋሴ ፈረደ ናቸው።
በዶሮ ንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ዘመኔ አረጋ በበኩላቸው የዶሮ ዋጋ መጨመሩን አመልክተው ለዚህም ምክንያቱ የአቅርቦትና ትራንስፖርት እጥረት መሆኑን ተናግረዋል።
በኬላዎች አካባቢ የሚያየውን ተደጋጋሚ የታክስ ቀረጥ ለማስቀረት እንሚሰራ የጋምቤላ ክልል ንግድና ኢንዲስትሪ ቢሮ በቅርቡ መግለጹን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።