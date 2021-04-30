የትንሳኤ በአል ያለ ምንም የፀጥታ ችግር እንዲከበር ዝገጅት አድርገናል – የዞን ፖሊስ መምሪያዎች

ነቀምቴ ሚያዝያ 22/2013 (ኢዜአ) የትንሳኤ በዓል ያለ ምንም የፀጥታ ችግር እንዲከበር አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን የምሥራቅ ወለጋና የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች የፖሊስ መምሪያዎች አስታወቁ ፡፡
የምሥራቅ ወለጋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ተወካይ ኮማንደር ዳመነ ሺፈራው ለኢዜአ እንዳስታወቁት የትንሳኤ በዓል በዞኑ በሁሉም ወረዳዎች ያለ ምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ለሁሉም የጸጥታ አካላት ገለፃ ተደርጎላቸው አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ወደ ሥራ ገብተዋል፡፡
የፀረ -ሠላም ኃይሎች የፀጥታ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ወረዳዎችና አከባቢዎች ተለይተው ቋሚ፣ ተንቀሳቃሽና የአሰሳ ሥራዎች ከወዲሁ መጀመራቸውን ገልጸዋል፡፡
“የህብረተሰቡ ሠላም በፀጥታ ኃይሎች ብቻ አይጠበቅም” ያሉት ኮማንደር ዳመነ ሕዝቡ ከፀጥታ ኃይሎች ጎን በመቆም አስፈላጊውን ትብብር ማድረግና ጥቆማ በመስጠት ለሰላም ዘብ እንዲቆም ጠይቀዋል፡፡
በሌላ በኩል በዓሉን ምክንያት በማድረግ ሐሰተኛ የብር ኖቶችን ወደ ገበያ ሊገቡ ስለሚችሉ ሕብረተሰቡ በግብይት ወቅት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትና መሰል ድርጊት ሲከሰት ፈጥኖ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት መተባበር እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
ሕብረተሰቡ በግብይት ወቅት ራሱን ከኮሮና ቫይሬስ ለመከላከል ርቀቱን በመጠበቅ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል መጠቀም እንዳለበትም አሳስበዋል።
በዓሉን ምክንት በማድረግ በሕዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ላይ ከታሪፍ በላይ ክፍያን ለመከላከል የትራፊክ ፖሊስ አባላት በሁሉም መስመሮች በመሰማራት ክትትልና ቁጥጥር መጀመራቸውን አመልክተዋል፡፡
በተመሳሳይ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን በዓሉ በሠላም እንዲከበር በዞኑ በሚገኙ 12 ወረዳዎችና በአንድ የከተማ አስተዳደር የፀጥታ ኃይሎች ቋሚና ተንቀሳቃሽ ጥበቃ መጀመራቸውን ዞኑ ፖሊስ መምሪያ የኮሚዩኒኬሽን ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ሳጂን ወንድሙ ዋቅወያ ገልጸዋል፡፡
የጸረ ሠላም ኃይሎች በዓሉን ምክንያት በማድረግ በመንግሥትና በሃይማኖት ተቋማት ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ስለሚችሉ አስፈላጊው ጥበቃ እየተደረገ መሆኑን ዋና ሳጂን ወንድሙ ተናግረዋል።
በግብይት ወቅት ሊፈጸሙ ከሚችሉ ሐሰተኛ የብር ኖቶች ዝውውር፣ ሌብነትና፣ ቅቤንና ማርን ከባዕድ ነገሮች ጋር በመቀላቀል ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ሕብረተሰቡ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
“የፀጥታ ኃይሉ የትራንስፖርት አገልግሎትን ሊያደናቅፉ የሚችሉና ከታሪፍ በላይ ክፍያን ለመከላከል ከፍተኛ ክትትልና ቁጥጥር ይደርጋል” ያሉት ዋና ሳጂኑ፣ ለዞኑ ሕብረተሰብ መልካም በዓል እንዲሆን ተመኝተዋል፡፡