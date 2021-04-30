በአማራ ክልል የትንሳኤ በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል- ፖሊስ ኮሚሽን

ባህር ዳር፤ ሚያዚያ 22/2013(ኢዜአ) በአማራ ክልል የትንሳኤ በዓል ያለምንም የፀጥታ ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ለኢዜአ እንደገለጹት ፤በዓሉ በሰላም እንዲከበር ለፀጥታ ኃይሉ አስፈላጊው ስምሪት ተሰጥቷል።
ለዚህም በተለያየ አደረጃጀት የተዋቀረው የፀጥታ ሃይል ህበረተሰቡ በዓሉን ያለምንም የፀጥታ ስጋት እንዲያከብር አስፈላጊው ሁሉ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል።
ክልሉ ሰላም ውሎ እንዳያድር ፍላጎት ያላቸው ሃይሎች ተቀናጅተው እየሰሩ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓሉን ተንተርሰው የወንጀል ድርጊቶችን እንዳይፈፀሙም በቂ የፀጥታ ስምሪት መደረጉን አስታውቀዋል።
ከድንበር አካባቢ ችግር ፈጣሪዎች ወደ መሃል ሰርገው በመግባት ችግር እንዳያደርሱ የፀጥታ ሃይሉ በየአካባቢው ከተደራጁ ወጣቶች ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ አስረድተዋል
ህብረተሰቡም በዓሉን ምክንያት በማድረግ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በመከታተል ለሚመለከተው የፀጥታ አካል እንዲጠቁምም ጠይቀዋል።
ለዚህ እንዲያግዝም በሁሉም ከተሞች በሚገኙ መግቢያና መውጫ በሮች በተዘጋጁ ኬላዎች ጥብቅ ፍተሻ እየተደረገ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በገጠር ቀበሌዎችም ሰርገው ወደመሃል እንዳይገቡ ቁልፍና መለስተኛ በሮች ተለይተው በፀጥታ ኃይሉ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ከግብይት ጋር ተያይዞም ሀሰተኛ የገንዘብ ዝውውር ሊኖር ስለሚችል ህብረተሰቡ በተለይ አርሶ አደሩ የእንስሳት ግብይት በሚፈፅምበት ጊዜ እንዳይታለል ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል
አሽከርካሪዎችም ተጓዦችን ከታሪፍ በላይ እንዳያስከፍሉና ከልክ በላይ በማሽከርከር የትራፊክ አደጋ እንዳያደርሱ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ኮማንደር መሰረት አስታውቀዋል