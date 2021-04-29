ቻይና 22 ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገች

አዲስ አበባ ሚያዝያ 21/2013 (ኢዜአ)የቻይና መንግሥት ለጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል 22 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉም በዋናነት የኮቪድ 19 ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እንደሚውሉ በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በላከው መግለጫ አስታውቋል።
ድጋፉ 11 ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያዎች፣ ስድስት የጽኑ ህሙማን አልጋዎች፣ አምስት የአየር ማቀዝቀዣዎችና 30 ሺህ ለቀዶ ህክምና የሚውሉ የፊት መሸፈኛ ጭምብሎች ይገኙበታል።
በተጨማሪም አራት ሺህ የሚሆን የህክምና አልባሳትም በድጋፉ ተካትቷል።
ድጋፉ ረዥም ዘመናት የተሻገረውን የሁለቱን አገሮች አጋርነት ከማሳየቱ ባሻገር፤ ኮቪድ 19ን ለመከላከል በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን እንደሚያመላክት ኤምባሲው ገልጿል።
የቻይና መንግሥት ከአንድ ወር በፊት 300 ሺህ የኮሮና ቫይረስ ክትባት መጠን (ዶዝ) ለኢትዮጵያ ለግሷል።
በተለያዩ ጊዜያት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያግዙ የህክምና ቁሳቁስ መለገሷንም አስታውሷል።
በኢትዮጵያ ኮቪድ 19 በተከሰተበት ወቅት የቻይና ከፍተኛ የህክምና ባለሙያችን ያካተተ የልዑካን ቡድን ጉብኝት አካሂዷል።
ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር ጤናን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች የምታደርገውን ግንኙነት ማጠናከር እንደምትሻም በመግለጫው ተመላክቷል።
ኢትዮጵያና ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 ነበር።