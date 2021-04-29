በፍቼ ከተማ ጽዳትን የዘወትር እንቅስቃሴ ሆኖ እንዲቀጥል የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ዋሪዎች ተናገሩ

ፍቼ ሚያዝያ 21/2ዐ13(ኢዜአ) የፍቼ ከተማ ጽዳትና ውበት መጠበቅ የዘወትር እንቅስቃሴ ሆኖ እንዲቀጥል የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
ነዋሪዎቹ የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ”አካባቢያችንን እናፅዳ አስተሳሰባችንን እናጥራ ” በሚል ሀሳብ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬ የጽዳት ዘመቻ ስራ አከናውነዋል፡፡
በስራው ከተሳተፉት መካከል አቶ አብይ ኢንሴኔ በሰጡት አስተያየት ፤ጽዳት ለሰው ልጅ ጤና ወሳኝ ሚና በመሆኑ በከተማ አስተዳደር አስተባባሪነት የተጀመረው ሥራ ቀጣይነት እንዲኖረው እንደሚደግፉ ገልጸዋል።
በመኖሪያቸውና አካባቢያቸውን ከማጽዳት በተጨማሪ አስተዳደሩ የሰጣቸውን ምክር በመተግበር የከተማዋን ውበት ለመጠበቅ የዘወትር ተግባራቸው አድረገው ለመቀጠል እንሚጥሩ ተናግረዋል፡፡
“ጽዳት ከቤት ይጀምራል“ ያሉት ደግሞ ሌላው የጽዳት ዘመቻው ተሳታፊ አቶ ቡታ ጋሪ ናቸው።
እሳቸው አንዳሉት አካባቢያቸውን በማጽዳት ጤንነቱ የተጠበቀ ህብረተሰብ ለማፍራት እንደሚቻል በማመን በስራው እንደተሳተፉ ተናግረዋል፡፡
ጽዳት የራሳቸውን ጤንነት ከመጠበቅ ባሻገር የአካባቢያቸውን ውበት ለመፍጠር እንደሚረዳ አመልክተዋል፡፡
መምህር በነበሩ ደምሴ በበኩላቸው ፤ የአካባቢ ጽዳት ለሁሉም የህይወት ዘርፍ ጠቃሚ በመሆኑ የዘወትር እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
ይህም ቤትና አካባቢን ማጽዳት ብቻ ሳይሆን በደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ላይ ግንዛቤ ጨብጦ ሌሎችን በማይጐዳ መልኩ በአግባቡ ማስወገድና ማጽዳት እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ህብረተሰቡም በዘወትር እንቅስቃሴው ጽዳትን ትኩረት ሰጥቶ ለሚሰራው ሥራ የበኩላቸውን ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርጉም ገልጸዋል፡፡
የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አዝመራው አደሬ ዛሬ በተመረጡ የከተማው አካባቢዎችና ጐዳናዎች የተጀመረው የጽዳት ሥራ ለሶስት ቀናት እንደሚቆይ አስታውቀዋል፡፡
በቀጣይም በከተማው አደባባዮችና ጐዳናዎች የተመረጡ መንገዶችና ቦዮች ጠረጋ ሥራ እንደሚከናወን ተናግረዋል፡፡
በተለይ ፅዳት ኢንቨስትመንትና ቱሪዝምን ለመሳብየ ተጀመረውን ሥራ ማጠናከር እንደሚገባ ያመለከቱት ከንቲባው፤ አስተዳደሩ ከተማዋን ፅዱ፣ ለኑሮ ምቹና አረንጓዴ ለማድረግ እቅድ አውጥቶ እየሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል፡፡
በጽዳት ዘመቻው የመንግስት ሰራተኞች፣ የሃገር መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ነጋዴዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች መሳተፋቸውን ኢዜአ ከፍቼ ዘግቧል።