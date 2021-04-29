በኦሮሚያ ክልል ከ3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በኩታ ገጠም ለማልማት ዝግጅት እየተደረገ ነው

አዳማ ፤ ሚያዚያ 21/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል በክልሉ በ2013/14 የምርት ዘመን ከ3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በኩታ ገጠም ለማልማት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ገለጸ።
ቢሮው ከክልሉ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጄንሲ ጋር በመተባበር በኩታ ገጠም የሰብል፣ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ውጤታማ ስራ ላከናወኑ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችና ወረዳዎች ዛሬ በአዳማ ዕውቅና ሰጥቷል።
በዚህ ወቅት የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ እንደተናገሩት፤ በክልሉ ባለፈው የምርት ዘመን 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም ለምቷል።
በ2013/14 የምርት ዘመን ደግሞ ከ3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በኩታ ገጠም ሰብል ለማልማት ታቅዶ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ዕቅዱን ለማሳካት 950 የእርሻ ትራክተሮችን በቀጣዩ ሳምንት ለአርሶ አደሩ እናስረክባለን ብለዋል።
በተጨማሪ ምርጥ ዘር፣ የአፈር ማዳበሪያና አዳዲስ አሰራሮችን ለአርሶ አደሩ በበቂ ሁኔታ ለማድረስ ርብርብ እያደረግን ነው ሲሉም አመልክተዋል።
በምርት ዘመኑ አጠቃላይ በክልሉ በተለያየ ሰብል ዘር ለመሸፈን ከታቀደው 6 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ ከግማሽ በላይ በኩታ ገጠም እንደሚለማ አስታውቀዋል።
በተለይ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች፣ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችና አርሶ አደሩ አሁን በዘርፍ ለተመዘገበው ውጤት ሚናቸው የላቀ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ተሸላሚ የልማት ጣቢያ ሠራተኞችና ሴክተሮች አሁንም አዳዲስ አሰራሮችና ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ በተገቢው መንገድ በማስረዳትና በማስረፅ ጅምር ውጤቶች ፍሬያማ እንዲሆኑ ማስቻል አለብን ብለዋል ።
በኦሮሚያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጄንሲ የኮሜርሻላይዜሽን ዳይሬክተር አቶ ደሳለኝ ዱጉማ በበኩላቸው፤ ኤጄንሲው ከ64ሺህ በላይ ለሚሆኑ አርሶ አደሮች የሜካናይዜሽን እና ቴክኖሎጂ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
በዚህም በሰብልና ፍራፍሬ ከ800ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በዘመናዊ መንገድ በኩታ ገጠም ቴክኖሎጂ መልማቱን ጠቅሰዋል ።
በ2013/14 የምርት ዘመን በክልሉ በኩታ ገጠም ለማልማት ከታቀደው 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ ለ1 ነጥብ 5 የሚሆነውን ኤጄንሲው ሁሉን አቀፍ የሆነ ቀጥተኛ ድጋፍ ይሰጣል ብለዋል ።
ባለፈው የምርት ዘመን ቴክኖሎጂውን በሚፈለገው ደረጃ ያለመጠቀም፣ የግብዓት አቅርቦት እጥረትና የአመለካከት ማነቆዎች እንደነበሩ ጠቅሰው አሁን ችግሮቹን ከወዲሁ በመፍታት የተሻለ አፈፃፀም ለማስመዝገብ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ዛሬ እውቅና ከተሰጣቸው መካከል በጎባ ወረዳ የወልተያ ማጊዳ ቀበሌ የልማት ጣቢያ ሠራተኛ አቶ አበራ ንጉሴ በሰጡት አስተያየት አርሶ አደሩ መሬቱን በኩታ ገጠም በማልማት ምርትና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ ተገቢውን ድጋፍ በመስጠት ለሽልማት መብቃታቸውን ገልጸዋል።
በተለይ አዳዲስ አሰራሮችና ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅና አርሶ አደሩ እንዲጠቀም በማድረግ ረገድ ወጤታማ ስራ መከናወኑን ተናግረዋል።
በኩታ ገጠም የሰብልና የፍራፍሬ ልማት የተሻለ አፈፃፀም ላስመዘገቡት የልማት ጣቢያ ሠራተኞችና ወረዳዎች እውቅና በመስጠት የመውቅያ ማሽኖች፣ ኮምፒውተሮችና ታብሌት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ።