የጌዴኦ መልክዓ ምድርን በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የቀረበው ሰነድ ተቀባይነት አገኘ

ዲላ ሚያዚያ 21/2013 (ኢዜአ) የጌዴኦን መልክዓ ምድርን በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የቀረበው ሰነድ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስ እና የባሕል ተቋም/ ዩኔስኮ/ ተቀባይነትን ማግኘቱን የደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው ከዞኑ አመራሮችና የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር በቀጣይ በሚከናወኑ ተግባራትና በቅርስ አስተዳደር ኮሚቴ አወቃቀር ዙሪያ የውይይት መድረክ በዲላ ከተማ ዛሬ አካሂዷል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም እና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀይለማሪያም ተስፋዬ በመድረኩ እንዳሉት፤ የጌዴኦ መልክዓ ምድር በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የቀረበው ሰነድ ተቀባይነት ማግኘቱን ዩኔስኮ በላከው ደብዳቤ ተረጋግጧል።
የጌዴኦ መልክዓ ምድር የተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ መስህቦችን ከመያዙ ባለፈ የአካባቢው ስነ ምህዳር ተጠብቆ ሰውና ተፈጥሮ ተስማምቶ የመኖርን ጥበብ የሚያሳይ መሆኑን ገልጸዋል።
ቅርሱ በዩኔስኮ ይሁንታ እንዲያገኝ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ቀበሌ የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ላደረጉት አስተዋፅኦ ምስጋና ያቀረቡት ኃላፊው፤ በቀጣይ ጊዜያት ዩኔስኮ ለሚያደርገው ማጣራት ህብረተሰቡ ተባባሪ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል።
በወረቀት ላይ ይሁንታን ያገኘው የጥናት ሰነድ በመሬት ላይ መኖሩን ለማረጋገጥ በመጪው ሰኔ ወር ዩኔስኮ “ኢኮሞስ” የተሰኘ ገምጋሚ ቡድን እንደሚልክ የተናገሩት ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ ናቸው።
ህዝቡን ስለ ቅርስ አጠባበቅና አያያዝ ግንዛቤ በማስጨበጥ ለሚመጣው ቡድን እውነታውን ከማሳወቅ አንጻር ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ባካተተ መልኩ የተቋቋመው የቅርስ አስተዳደር ኮሚቴ ሚናው የላቀ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የጌዴኦ መልከዓ ምድር በዩኒስኮ ማስመዝገቡ አካባቢውን ለዘመናት ለጠበቀው የጌዴኦ አርሶ አደር እውቅና መስጠትን ጨምሮ በዞኑ የሚገኙ የቱሪስት ሃብቶችን ለመጠበቅና ለመንከባከብ እንዲሁም ከቱሪዝም የሚገኝውን ገቢ ለማሳደግና ለምርምር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች እንዳሉት አስረድተዋል።
በውይይት መድረኩ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች፣ አባ ገዳዎች፣ የሀገርና ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎችና ተመራማሪዎች ተሳትፈዋል።