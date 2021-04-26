በኩታበር ከተማ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ደሴ ሚያዚያ 18/2013(ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን ኩታበር ከተማ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች 760 ሺህ ብር ግምት ያለው የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉን ያደረጉት የደሴ ከተማ አስተዳደር ጊዜያዊ መጅሊስ እና “ደጊቱ ደሴ” በጎ አድራጎት ማህበር ናቸው።
የመጅሊሱ ፕሬዚዳንት ሸህ እንድሪስ በሽር ትናንት ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት፤ ይህን አስቸጋሪ ወቅት ለማለፍ መረዳዳት፣ መተባበርና መተጋገዝ የሁሉም ግዴታ ነው፡፡
በተለይ ወቅቱ የሁለቱ ትላላቅ ሃይማኖቶች የጾምና ፀሎት ወቅት በመሆኑ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ችግረኞችንና አቅመ ደካሞችን በመርዳት ፈጣሪን ማስደሰት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ከህብረተሰቡና ባለሃብቶች ያሰባሰቡትን 560 ሺህ ብር ግምት ያለው 36 ኩንታል የምግብ ዱቄት፣ የምግብ ማብሰያና ሌሎች የቤት መጠቀሚያ ቁሳቁስና አልባሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን አመልክተዋል።
ተመሳሳይ ድጋፍ ለመቀጠልም ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ቢኒያም አምሳሉ በበኩላቸው፤ ማህበሩ አቅመ ደካሞችን ለመርዳት በማሰብ ከ2010 ዓ.ም. ጀምሮ በመቋቋም እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
በተለያየ ጊዜ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን መደገፋቸውን ጠቁመው፤ በኩታ በር ለሚገኙ ተፈናቃዮችም 200 ሺህ ብር የሚገመት ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋውን ተናግረዋል፡፡
ከድጋፉ መካከል 150 ፍራሽና 60 ብርድ ልብስ እንደሚገኝበት ጠቁመው፤ ለተፈናቃዮች ምቹ ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
ከተፈናቃዮች መካከል ወይዘሮ ደመቁ አዝመራው በሰጡት አስተያየት ከ30 ዓመት በላይ ያፈሩትን ሀብትና ንብረት ትተው የልጆቻቸውን ህይወት ለማትረፍ ከነበሩበት አምልጠው ወደ ኩታበር መጠለያ መምጣታቸውን ገልጸዋል፡፡
የዕለት ደራሽ ምግብና አልባሳት ከህብረተሰቡ እየተደረገላቸው ላለው ድጋፍ አመስግነው መንግስት በዘላቂነት እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግስብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ አቶ ጉግሳ ከበደ እንደገለጹት ፤ በጸጥታ ችግር ከተለያየ አካባቢ ተፈናቅለው በዞኑ የሚገኙ ወገኖችን ለመደገፍ ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው።
በኩታ በር ከተማ መጠለያ ለሚገኙ 300 ለሚጠጉ ተፈናቃዮችም የተደረገው ችግራቸውን በጊዜያዊት እንደሚያቃልል ጠቁመው፤ በፍትሃዊ መንገድ እንዲደርሳቸው ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የኢትዮጵዊያ የመረዳዳትና የመተባበር ባህል በማጎልበት ሁሉም የሚችለውን ያህል ድጋፍ በማድረግ ይህን አስቸጋሪ ወቅት ማለፍ እንደሚገባም ተናግረዋል።
በደቡብ ወሎ ዞን ከ14 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በተለያዩ ወረዳዎች ተጠልለው እንደሚገኙም ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡