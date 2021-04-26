የሰላምና ፍትህ ተቋማት ለማህበረሰቡ የሚሰጡት አገልግሎት እንዲሻሻል የቁጥጥርና ድጋፍ ስራው ይጠናከራል- ቋሚ ኮሚቴ

ሚያዚያ 18/2013 (ኢዜአ) በመዲናዋ የሰላምና ፍትህ ተቋማት ለማህበረሰቡ የሚሰጡት አገልግሎት እንዲሻሻል የቁጥጥር፣ ድጋፍና ክትትል ስራውን እንደሚያጠናክር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ።
ቋሚ ኮሚቴው የአስተዳደሩን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት፣ ፍርድ ቤቶች፣ ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች፣ የከተማ ቦታ ማስለቀቅና የካሳ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እና የዐቃቤ ህግ የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ገምግሟል።
በግምገማውም የተቋማቱ የ9 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ሲሆን በአስራር ሂደታቸው የነበሩ ችግሮቻቸውን በሪፓርቶቻቸው አብራርተዋል።
የሰው ሃይል አለመሟላት፣ የቢሮ ጥበት፣ የተሽከርካሪ እጥረት፣ የግዥ መዘግየት፣ የዳኞች አለመሟላት፣ የሰራተኛ ፍልሰትና ሌሎች ጉዳዮች የየተቋማቱ ችግሮች እንደነበሩም ተመላክቷል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሙላቱ ጸጋየ እንዳሉት የተገልጋዩን ማህበረሰብ ፍላጎት ለማርካት ለተቋማቱ የድጋፍና ክትትል ስራ እየተከናወነ ይገኛል።
የስራ አካባቢ ምቹ አለመሆንና ተያያዥ ጉዳዮች በተቋማቱ ስራ ላይ እክል መፍጠራቸውን ጠቁመዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትም የቢሮ የግንባታ ሂደትና ጨረታ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በቀጣይም የህብረተሰቡን አንገብጋቢ ችግሮች በመለየት ምላሽ እንዲያገኙ ለተቋማቱ የሚደረገው የድጋፍ፣ ክትትልና የቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ፍራኦል ቶለሳ፤ የፍርድ ቤቶችን አገልግሎት አሰጣጥ ፈጣንና ተደራሽ ለማድረግ ተጨማሪ 21 ዳኞች ሹመት መሰጠቱን ገልጸዋል።
የፍርድ ቤቶችን አገልግሎት አሰጣጥ ጥራት፣ ተደራሽነት እና ግልጽነት ለማሻሻልም ለፈጻሚ አካላት የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች መሰጠቱንም ጠቁመዋል።
አገልግሎት ሰጪ አካላት ተገልጋዮቻቸውን በትህትና እና ስነ ምግባር በተላበሰ መልኩ እንዲያገለግሉ የክትትልና ድጋፍ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙም አስረድተዋል።
የቋሚ ኮሚቴው አባላት እንዳሉትም በተቋማቱ እየታየ ላለው የአገልግሎት አሰጣጥ መሻሻል የሚደረገው ድጋፍና ክትትል አይነተኛ ሚና እየተጫወተ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይም የተገልጋዮችን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ለአገልግሎት ሰጪ ተቋማቱ የሚደረገው የክትትልና ድጋፍ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል ብለዋል።
ተቋማቱ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣትም ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናትና በኤች አይ ቪ ኤድስ ላለባቸው ዜጎች ከሰራተኞች ደመወዝ መዋጮ ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝ ተመላክቷል።
በቴክኖሎጂ የታገዘ መረጃ አያያዝ፣ በጥናት ላይ የተመሰረተ አደረጃጀትና በሃብት አስተዳደር፣ በፋይናንስና ሃብት አጠቃቀም ሂደት ላይ የተሻለ ውጤት እየታየ መሆኑም ተነስቷል።
በቀጣይም በተቋማቱ ስራ ላይ በክፍተት የተስተዋሉ ተግባራትን በመሙላት እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦችን አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋልም ተብሏል።