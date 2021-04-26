የጅማ ደም ባንክ ከለጋሾች 6ሺህ 291 ከረጢት ደም መሰብሰቡን ገለጸ

ጅማ ሚያዚያ 18/20ህ13(ኢዜአ) የጅማ ደም ባንክ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከበጎ ፍቃደኛ ለጋሾች 6ሺህ 291 ከረጢት ደም መሰብሰቡን ገለጸ፡፡
ባንኩ በጅማና አካባቢዋ በቅስቀሳ ደም ባንኩ ድረስ መጥተው በሚለግሱ በጎ ፍቃደኞች የተሰበሰበው ደም ከታቀደው በላይ መሆኑን የደም ባንኩ አስተባባሪ አቶ ሀይደር ኡመር ለኢዜአ ተናግረዋል።
በለፉት ዘጠኝ ወራት 6ሺህ 150 ከረጢት ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ በዘመቻ በተካሄደ እንቅስቅሴ ብልጫ ያለው ማከናወን እንደታቻለ አመልክተዋል፡፡
ደም ባንኩ ለአራት የግል እና ለአስራ ሁለት የመንግስት ሆስፒታሎች ደም እንደሚሰጥ አቶ ሀይደር ተናግረዋል፡፡
በዚህም 5ሺህ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ሁለት ከረጢት ደም በሆስፒታሎች ተጠይቆ 5ሺህ አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ ማሰራጨት እንደተቻለ አስታውቀዋል፡፡
የተጠየቀውን ደም ለጤና ተቋማት ከማሰራጨት አንጻር ያለፉት ዘጠኝ ወራት አፈጻጸም 93 በመቶ ማሳካት መቻሉንም አቶ ሀይደር ገልጸዋል፡፡
“እናቶችን በወሊድ ጊዜ ከሞት ለማትረፍ፣ አደጋ በደረሰ ጊዜ የተጉዱ ሰዎችን በደም ማጣት ምክንያት ህይወታቸው እንዳያልፍ ህብረተሰቡ ደም ለመለገስ የበለጠ ቢነሳሳ መልካም ነው” ብለዋል፡፡
ከጎፍቃደኛ ለጋሾች መካከል ወጣት አይሻ ጀማል “ደም በመለገሴና ወገኔን ከሞት በማትረፌ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል ብላለች፡፡
ደም መለገስ ጉዳት የሌለው መሆኑንና የሰው ህይወት መታደግ የሚያስችል ተግባር በመሆኑ ሌሎችም እንዲለገሱ መልዕክት አስተላልፋለች፡፡
ሌላው በጎ ፍቃደኛ ለጋሽ አቶ ቃዲ አደም በበኩላቸው፤ ለ72 ጊዜ ደም በመለገስ በክልሉ የመጀመሪያው እንደሆኑ ተናግረዋል፡፡
ገና በተማሪነት እድሜያቸው መለገስ እንደጀመሩ ያስታወሱት አቶ ቃዲ ዛሬም በቋሚነት ለጋሽ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
“ደም መለገስ ደም የሚያስፈልጋቸው ወላድ እናቶችና በአደጋ የሚጎዱ ወገኖችን መታደግ ነው” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ሳራ አጥናፉ ናቸው፡፡
ለ16 ጊዜ ደም እንደለገሱ ጠቅሰው፤ በአንድ አጋጣሚ ሆስፒታል ውስጥ ደም ላጣች እናት በመስጠት ህይወቷን እንዲተርፍ መርዳታቸውና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንደሚለግሱ ተናግረዋል፡፡