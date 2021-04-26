ትናንት እኩለ ሌሊት በደረሰ የእሳት አደጋ 300 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት ወደመ

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 18 /2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ራስ ደስታ ሆስፒታል አካባቢ በሚገኘው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የካህናት መኖሪያ ቤት ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ 300 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የከተማዋ የእሳትና አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነህ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ አደጋው ትናንት ከሌሊቱ 6 ሠዓት ከ17 ደቂቃ ላይ ነው የደረሰው።
በአደጋው 300 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት ሲወድም 10 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማዳን እንደተቻለ ገልፀዋል።
እሳቱን ለማጥፋት 44 የኮሚሽኑ ሰራተኞች፣ ስድስት ከባድ ተሽከርካሪዎችና 35 ሺህ ሊትር ውሃ ጥቅም ላይ መዋሉን የገለጹት አቶ ጉልላት፤ በአንድ የኮሚሽኑ ሠራተኛ ላይ ቀላል ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል።
ከኮሚሽኑ ሠራተኞች በተጨማሪ የአዲስ አበባ ፖሊስና የቤተክርስቲያኗ የጥበቃ ሰራተኞች መሳተፋቸውንም አክለዋል።
አደጋውን ለመቆጣጠር 2 ሠዓት ከ35 ደቂቃ የፈጀ ሲሆን የእሳቱ መንስኤም እየተጣራ ነው ብለዋል።
በተመሳሳይ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አደይ አበባ ጨርቃ ጨርቅ ግቢ ውስጥ ትናንት ምሽት 2 ሠዓት ከ40 ላይ ኤሌክትሪክ ኮንታክት አድርጎ የኤሌክትሪክ ምሰሶ መቃጠሉን ገልጸዋል።
በእሣት አደጋው ከኤሌክትሪክ ምሰሶው መቃጠል በቀር የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን የገለጹት አቶ ጉልላት፤ አደጋው በ25 ደቂቃ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል።
እሳቱን በፍጥነት መቆጣጠር ባይቻል እስከ 20 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ሊወድም ይችል እንደነበረም ነው የገለጹት።
እሳቱን ለማጥፋት 6 ሠራተኞች፣ አንድ ተሽከርካሪና 1 ሺህ 500 ሊትር ውሃ ጥቅም ላይ መዋሉንና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም መሳተፉን ጠቁመዋል።