ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው – የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር

ሚያዚያ 17 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ።
የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጀንሲ ያዘጋጀው ሁለተኛው አገር አቀፍ የክህሎት፣ የቴክኖሎጂና የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ውድድር የማጠቃለያ ፕሮግራም ተካሂዷል።
ውድድሩ “ክህሎት ያለው ዜጋ ለኢትዮጵያ ብልጽግና” በሚል መሪ ሃሳብ ከሚያዚያ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ነው ሲካሄድ የቆየው።
በፕሮግራሙ ላይ 162 ቴክኖሎጂዎች የቀረቡ ሲሆን ከክልሎች ተለይተው ከቀረቡ 18 ቴክኖሎጂዎች መካከል 15ቱ አሸናፊ ሆነው ተመርጠዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በውድድሩ ማጠቃለያ መርሃ ግብር ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተስጥቶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ለዚህም በአገሪቷ ከ1 ሺህ 600 በላይ በሆኑ የትምህርት ተቋማት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ገለጻ የክህሎት፣ የቴክኖሎጂና የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ውድድር መካሄዱ ሰልጣኞችም ሆኑ አሰልጣኞች የተሻለ የፈጠራ ስራ ይዘው እንዲመጡ ያነሳሳል።
ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራ ለማህበረሰቡ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸው፣ የሚፈጠሩ ቴክኖሎጂዎች በግብርና፣ በኢንዱስትሪና በማኑፋክቸሪንግ የሚስተዋሉ ችግሮችን መፍታት እንደሚያስችሉ ገልጸዋል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ነጋሽ በበኩላቸው “ዘርፉ ከተሰጠው ተልዕኮ አኳያ ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎችን በመቅዳት የማሸጋገር ስራዎች ላይ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል” ብለዋል።
ኤጀንሲው በተለያዩ ሙያዎች የሰለጠኑ ብቁ፣ ክህሎት ያላቸውና ቴክኖሎጂ መቅዳት የሚችሉ ወጣቶችን ለማፍራት እየሰራ መሆኑንም ነው ያስረዱት።
አቶ ጌታቸው እንዳሉት በዘፍፉ በርካታ ስራዎች ቢሰራም አሁንም ከአገሪቷ ግብ አኳያ በዘርፉ ብቁና የሰለጠነ የሰው ሃይል ለማፍራት ብዙ ስራዎች ይቀራሉ።
በዘርፉ የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣትም የሁሉም ባለድርሻ አከላት ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
የውድድሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ውድድሩ በቀጣይ የተሻለ ስራ ይዘው ለመቅረብ እንዳነሳሳቸው ተናግረዋል።
ከአማራ ክልል ወሎ ኮምቦልቻ የመጣው ወጣት ሃብታሙ አብዱራዛቅ በውደድሩ በአንድ ጊዜ አምስት መስመር ዘር መዝራት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ይዞ መቅረቡንና ይህም በአገሪቱ የመጀመሪያ መሆኑን ገልጿል።
ከሲዳማ ክልል የመጣችሁ ወጣት ሂሩት ተክሌ በበኩሏ በሆቴልና ቱሪዝም የተለየ ሥራ በመስራት መሸለሟን ነው የተናገረችው።
ለውድድሩ አሸናፊዎች ከምስክር ወረቀት በተጨማሪ አንደኛ ለውጡ የወርቅ ሜዳሊያና 30 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ለወጡት 25 ሺህ እንዲሁም 3ኛ ለወጡት 20 ሺህ ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
በተጨማሪም ብዙ አሸናፊ በማስመዝገብ አዲስ አበባ 5፣ ኦሮሚያ ክልል 4 እንዲሁም አማራ ክልል ሦስት ኮምፒውተሮችን ተሸልመዋል።