ያመኑበትን ወደ ስልጣን ለማምጣት የምርጫ ካርድን በጊዜው መያዝ ያስፈልጋል…የፖለቲካ ፓርቲዎች

ሰቆጣ ሚያዚያ 16/201 (ኢዜአ) የዋግ ኽምራ ህዝብ የምርጫ ካርድ በመውሰድ የሚፈልገውን የፖለቲካ ፖርቲ ወደ ስልጣን የማምጣት ሃላፊነቱን እንዲወጣ በብሄረሰብ አስተዳደሩ የሚንቀሳቀሱ የፓለቲካ ፓርቲዎች ጠየቁ።
በብሄረሰብ አስተዳደሩ ብልፅግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤት የዲጅታል እና ማህበራዊ ሚዲያ አስተባባሪ አቶ ሹመት ምልምሌ ለኢዜአ እንደገለጹት ህዝቡ ለመራጭነት የሚያበቃውን ካርድ በእጁ እንዲያስገባ ጥረት እየተደረገ ነው።
ምንም እንኳ በአካባቢው ትህነግ በፈጠረው የፀጥታ ችግር ምክንያት የመራጮች ምዝገባ ዘግይቶ ቢጀምርም ህብረተሰቡ ካርድ እንዲያወጣ ተከታታይነት ያለው ቅስቀሳ እያካሄዱ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የምርጫ ሂደቱን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ከማድረግ ጎን ለጎንም ህብረተሰቡ በነፃነት የፈለገውን ፓርቲ እንዲመርጥ የሚያስችለውን ዝግጅት እንዲያደርግ እየተበረታታ መሆኑንም ገልጸዋል።
ዜጎች የምርጫ ካርድ ማውጣት ሃገራዊ ሃላፊነትን መወጣት መሆኑን አውቀው በወቅቱ የምርጫ ካርዳቸውን ሊወስዱ እንደሚገባም አሳስበዋል።
“በብሄረሰብ አስተዳደሩ ከሚንቀሳቀሱ የፓለቲካ ፓርቲዎች ጋር የምክክር መድረክ በማካሄድ ምርጫው ነጻ፣ ፍትሃዊና በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው እንዲሆን እየተሰራ ነውም” ብለዋል።
የእናት ፓርቲን ወክለው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚወዳደሩት አቶ ዝናቡ ንጉሴ በበኩላቸው ሃገሪቱን በመጭው አምስት ዓመታት የሚመራትን መንግስት ለመሰየም ምርጫ ማካሄድ ወሳኝ ነው።
ለዚህም አሁን የተራዘመውን የመራጮች ምዝገባ በመጠቀም ሁሉም ሰው ለመራጭነት የሚያበቃውን ካርድ በእጁ ማስገባት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የምርጫ ሂደቱ ፍፁም ሰላማዊ እና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም መንግስት የፀጥታ ስጋት ያለባቸውን አካባቢዎች ህግ ሊያስከብር እንደሚገባ ተናግረዋል።
ፓርቲያቸው የዘንድሮው ምርጫ ሰላማዊ እና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ /ኢዜማ/ የሰቆጣ ሊቀመንበር አቶ አበራ ይግዛው በበኩላቸው መራጮች በወቅቱ የምርጫ ካርድ እንዲያወጡ ሁለት ጊዜ ቅስቀሳ ቢያደርጉም የተመዝጋቢዎች ቁጥር በሚፈለገው ልክ እንዳልሆነ አስረድተዋል።
“ዜጎች ይበጀኛል ሃገርን ያለማል መብቴን ያስጠብቅልኛል የሚሉትን ፓርቲ ለመምረጥ የምርጫ ካርድ ማውጣት ወሳኝ መሆኑን በመገንዘብ ህዝቡ የምርጫ ካርዱን በእጁ ማስገባት አለበት” ብለዋል።
ዘንድሮው በሚካሄደው ሃገር አቀፍ ምርጫ በብሄረሰብ አስተዳደሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ስድስት የፓለቲካ ፓርቲዎች እንደሚወዳደሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።