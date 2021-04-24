የብልጽግና ፓርቲ በጅማ ከተማ የምረጡኝ ቅስቀሳ አካሄደ

ጅማ፣ ሚያዝያ16/2013 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ በጅማ ከተማ ለህዝብ ተወካዮችና ክልል ምክር ቤቶች የሚወዳደሩ ዕጩዎቹን በማስተዋወቅ የምረጡኝ ቅሰቀሳ አካሄደ፡፡
ፓርቲው ዕጩዎቹን በይፋ የማስተዋወቅና የምረጡኝ ቅስቀሳ ያካሄደው በጅማ ከተማ አራት አንበሳ አደባባይ ላይ ” የእውነት መንገድ ብዙ ያለፋል ብልጽግና ያሸንፋል” በተሰኘ አዲስ ዜማ በመታጀብ ነው።
በዚህም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዕጩ ሆነው የሚወዳደሩት ወይዘሮ ለጢፋ አባ ሳምቢ ሲሆኑ ለክልል ምክር ቤት ደግሞ የቀረቡት አቶ ቲጃኒ ናስር፣ ኢንጂነር ነቢላ ኦሊና ዶክተር መሐመድ አባ መጫ መሆናቸውን ፓርቲው ይፋ አድርጓል።
የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራር አቶ ሳዳት ነሻ በወቅቱ እንደገለጹት፤ ጅማ በተፈጥሮ የበለጸገች የተፈጥሮ ስጦታና የብልጽግና ተምሳሌት ናት፡፡
ከጅማ ህዝብ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያም የለውጥ ምዕራፍ መክፈት የቻሉ መሪ መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡