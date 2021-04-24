በሀገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ነባራዊ ሁኔታዎችን በማጤን ለመፍትሄው መስራት ይገባል– ምሁራን

ሐረር ፤ ሚያዚያ 16/2013(ኢዜአ) በሀገሪቱ አንዳንድ ቦታዎች የሚስተዋለው የሰላም መደፍረሶችን ነባራዊ ሁኔታውን በመፈተሽና በማጤን ለመፍትሄው በትኩረት መስራት እንደሚገባ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ምሁራን ተናገሩ::
ምሁራኑ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ አስመልክተው እንዳሉት፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁኔታዎችን በሰከነ መንፈስ በማየት ከጥፋት ድርጊቶች መቆጠብ ይኖርባቸዋል።።
በዩኒቨርሲቲው የማህበራዊ ስነ ሰብ ምርምር ዘርፍ ሀላፊ ዶክተር መሐመድ ሐሰን በሰጡት አስተያየት “ሀገራቱ በአሁኑ ወቅት በውስጥና ውጭ ተጽዕኖ በሚፈጠር ሽብር ሰላሟን እንድታጣ እየተደረገ ነው” ብለዋል።
እንደ ሀገር ለመቀጠልና ህዝቡም ያለ ስጋት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንዲችል ለነገ ሳይባል ዘላቂ መፍትሄ እንደሚያሻው ገልጸዋል።
ለዚህም አጠቃላይ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን በመፈተሽና በማጤን ለእያንዳንዱ ችግር የየራሳቸው የሚሆን መፍትሄዎች ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ህዝቡም ሁኔታዎችን በሰከነ መንፈስ በመመልከት ችግሮችን በውይይት መፍታት እና የተሻለ ሃሳብ በማፍለቅ በጥንቃቄ መጓዝ እንደለበት ጠቁመዋል።
እንደ ዶክተር መሐመድ ገለጻ፤ በተለይ በተለያዩ መስክ ያሉ የፖለቲካ ሃይሎች ህዝቡን ለሚፈልጉት ዓላማ ሊያሰማሩ የሚችሉበት ወቅት አይደለም፤ ኢትዮጵያ የሁሉም ዜጋ መሆኗን መገንዘብ ይኖርባቸዋል።
መንግስት በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን ማስከበር ይገባዋል ያሉት ዶክተር መሐመድ ይህም ሃይሉን እንደፈለገ ይጠቀም ማለት ሳይሆን ከመስመር የሚወጡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስርዓት ማሲያዝ እንዳለበት ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው የታሪክ ምሁር ዶክተር ረታ ድጉማ በበኩላቸው፤ የፖለቲካ ሊቃኑ ከራስ ይልቅ የሀገርን ጥቅም ማስቀደምና በህዝቦች መካከል ችግሮች እንዳይፈጠሩ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በሃይል ስልጣን ለመያዝ ከመሞከር በጠረንዼዛ ዙሪያ ውይይት በማድረግ ችግሮችን መፍታት ይገባል ብለዋል።
በህዝቦች መካከል ግጭት ሲፈጠር የሚፈታበት ባህላዊ መንገድ መጠቀም እንደሚገባ ጠቁመው፤ ችግሮች እየታዩ ያሉት ህዝቡ ሳይሆን በፖለቲከኞች በመሆኑ በዚህ ላይ በትኩረት መስራት እንዳለበት ተናገረዋል።
መንግስትም 27 ዓመታት በሙሉ የተተበተቡ ችግሮችን በአንድ ጊዜ መፍታት ሳይሆን ቅደሚያ በሚሰጠው ጉዳይ ላይ ትኩረት መስጠት እንደሚኖርበት አመልክተው፤ ህብረተሰቡም የነቃ ተሳትፎ በማድረግ መንግስትን ማገዝ ይጠበቅበታል ብለዋል።
መገናኛ ብዙሃንም ነገሮችን ከማራገብ ይልቅ በሰከነና በሚዛናዊነት ዘገባ በማቅረብ የህዝቦችን የመቻቻልና አብሮነት እሴቶችን ማበልጸግ እንዳለባቸውም አመልክተዋል።