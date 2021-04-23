የአገር ውስጥ አምራቾች ቁጥር ቢጨምርም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት ላይ ክፍተት አለ

ሚያዚያ 15 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአገሪቷ አምራች ኢንዱስትሪዎች በቁጥር እየጨመሩ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት ላይ ክፍተት መኖሩን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ ገለጹ።
ሁለተኛው አገር አቀፍ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች አውደ ርዕይና ባዛር ዛሬ ተከፍቷል።
“አውደ ርዕዩ አገራዊ ጥሪ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት” በሚል መሪ ሀሳብ ለሰባት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ከ250 በላይ ኢንዱስትሪዎችና ተቋማት እየተሳተፉበት ነው።
ባህላዊና ዘመናዊ የቆዳና አልባሳትና ውጤቶች፣ የጨርቃ ጨርቅ አልባሳት፣ ባህላዊ የእደ ጥበባትና ቅርጻ ቅርጽ፣ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶችም ቀርበዋል።
በተጨማሪም የብረታብረትና የእንጨት ስራ ውጤቶች እንዲሁም የኢንጂነሪንግ ውጤቶች ለጎብኚዎች ክፍት ሆነዋል።
አውደ ርዕዩ አምራቾች የሚያመርቱት ምርት በአገር ውስጥ ገበያ እንዲለመድ ከማድረግ ባለፈ በአምራቾች ዘንድ የልምድ ልውውጥ ለመፍጠር እንደሚያግዝ ተገልጿል።
በተለይም የአምራቾችን የማምረት አቅምና ኢትዮጵያ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ለመተካት የምታደርገውን ጥረት ይደግፋል ተብሏል።
አውደ ርዕዩን የከፈቱት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ ተካ ገብረየሱስ አምራቾቹ በቁጥር እየጨመሩ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት ላይ ክፍተት መኖሩን ተናግረዋል።
ክፍተቱን ለመሙላት አምራቾች የሚገጥሟቸውን ችግሮች መፍታት እንደሚገባ ጠቁመው ለዚህም የምርት ግብዓት እጥረትን ከመፍታት ጀምሮ የቴክኒክ እገዛዎችን ማድረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ሚኒስቴሩ እሴት የሚጨምሩ አነስተኛና መካከለኛ አምራቾችን የሚያበረታታ አሰራር እየዘረጋ መሆኑንና የኢንዱስትሪ ግብዓቶች ላይ የታሪፍ ማሻሻያ እየተደረገ እንደሆነ አብራርተዋል።
በተለይም ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ወደ ሰባት ሺህ የሚደርሱ የኢንዱስትሪ ግብዓቶች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የታሪፍ ማሻሻያ መደረጉን ጠቅሰዋል።
እንደ አቶ ተካ ገለጻ የፋይናንስ አቅርቦት ችግር ዘርፉን የሚፈታተን መሆኑን ጠቁመው ችግሩን ለማቃለል ከዓለም ባንክ ጋር የ8 ቢሊዮን ብር ስምምነት ተደርጓል ብለዋል።
የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ማስፋፊያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው አበበ ባለስልጣኑ ሲቋቋም የኢንዱስትሪዎች ብዛት 7 ሺህ ብቻ እንደነበር አስታውሰው አሁን 22 ሺህ መድረሳቸውን ተናግረዋል።
የኢንዱስትሪዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የሚፈልጉት ድጋፍና ክትትልም በመጨመሩ ባለስልጣኑ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይም የኮሮና ቫይረስ የሚያመጣውን ጫና እንዲቋቋሙ በማድረግ ረገድ ውጤታማ ስራዎች ተከናውነዋል ብለዋል።
የባለሥልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል ኦናኒ እንደገለጹትም አውደ ርዕዩ አገሪቷ የጀመረችውን ወደ አምራች ኢኮኖሚ የመሸጋገር ሂደት የሚደግፍ ነው።
አውደ ርዕዩ በርካታ ተሳታፊዎች ማስተናገድ እንዲችል ዝግጅት መደረጉን ገልጸው፤ ከ23 ሺህ በላይ ሰዎች ይጎበኙኝታል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል።
እንደ አቶ ዳንኤል ገለጻ አውደ ርዕዩ በሚቆይበት የአንድ ሳምንትጊዜ እስከ አንድ ሚሊዮን ብር የሚደርስ የገበያ ትስስር ይፈጠራል ተብሎ ይጠበቃል።
አውደ ርዕዩ ከሚያዚያ 15 እስከ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ክፍት ሆኖ እንደሚቆይ የወጣው መርሃግብር ያስረዳል።