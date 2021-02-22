በኦሮሚያ በመጀመሪያው ዙር የመስኖ ስራ 130 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ መልማቱ ተነገረ

ጎባ፣ የካቲት 15/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል በበጋው ወቅት በአንደኛ ዙር የመስኖ ስራ ከ130 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ መልማቱን የክልሉ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በባሌ ዞን በበጋ ወቅት በሁለተኛው ዙር 7ሺህ 500 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴን በመስኖ የማልማት ስራ
ተጀምሯል ።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ በዞኑ ሲናና ወረዳ በመገኘት የስንዴ ልማቱን አስጀምረዋል ።
የቢሮው ምክትል ሀላፊ በወቅቱ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ስንዴን በመስኖ ለማልማት የተያዘው ዕቅድ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች የታየበት ነው፡፡
በክልሉ ከዚህ በፊት ከውጭ ሀገር የሚገባውን የስንዴ ምርት በሂደት በሀገር ውስጥ ለመተካት በተያዘው አቅጣጫ መሰረት በበጋ ወቅት ከ300 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ ስንዴን በመስኖ ለማልማት ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ተናግረዋል።
እስካሁን ባለው የአንደኛው ዙር የመስኖ ስራ የተለያዩ የውኃ አማራጮችን በመጠቀም ከ130 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ ልማቱ መካሄዱን ጠቅሰዋል።
አሁን ላይ የስንዴ ሰብሉ ከቡቃያ እስከ መሰብሰብ ደረጃ መድረሱን አመልክተዋል።
ምክትል ኃላፊው እንዳሉት በክልሉ በአንዳኛው ዙር ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመፈተሽ በሁለተኛው ዙር የመስኖ ስራ ከ100 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ የስንዴ ልማት መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ኃብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አልይ መሐመድ በበኩላቸው በዞኑ በሁለተኛው ዙር የመስኖ ስራ 7ሺህ 500 ሄክታር መሬት ላይ የስንዴ ልማት ተጀምሯል።
በአንደኛው ዙር በዘጠኝ ሄክታር ላይ በመስኖ የለማ ስንዴ እንደ ወረዳዎቹ የስነ ምህዳር ሁኔታ እስከ መሰብሰብ የደረሰ በመሆኑ ለሁለተኛው ዙር ልማት መነሳሳት መፍጠሩን አመልክተዋል ።
የመስኖ ልማቱን ውጤታማ ለማድረግ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር በወቅቱና በሚፈለገው አግባብ መቅረቡን የተናገሩት ኃላፊው 130 የውሃ መሳቢያ ጄነሬተሮችም በረዥም ጊዜ ብድር ለአርሶና አርብቶ አደሮች መቅረባቸውን አመልክተዋል፡፡
የስንዴ ልማቱ በዘመናዊ ትራክተር በመታገዝ ጭምር እየተካሄደ መሆኑን ኃላፊው አስታውቀዋል።
በዞኑ ሲናና ወረዳ የሆረ ቦቃ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ደረሳ ነጋሹ ከዚህ በፊት ስንዴን ዝናብ በመጠበቅ ብቻ ሲያለሙ መቆየታቸውን አስታውሰዋል ።
በዘንድሮ የበጋ ወቅት በሁለት ሄክታር ማሳቸው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በመስኖ ያለሙት የስንዴ ሰብል በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ ለሁለተኛው ዙር ልማት መነሳሳት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል፡፡
በአንደኛው ዙር የመስኖ ልማት በመንግስት በኩል የምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያና ሌሎች ሙያዊ ድጋፎች እንደተደረጉላቸው የገለጹት ደግሞ አርሶ አደር ጣሂር ሙሳ ናቸው፡፡
በሁለተኛው ዙር በተጨማሪ ሁለት ሄክታር ማሳ ላይ ልማቱን መጀመራቸውን ተናግረዋል።