የግብርና ግብአትና ሜካናይዜሽን አገልግሎት የመልማት ጥያቄን የሚመለስና የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር የሚፈታ ነው

የካቲት 15/2013( ኢዜአ ) የግብርና ግብአትና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ማዕከላት መገንባት የአርሶ አደሩን የመልማት ጥያቄ የሚመለስና የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግርን የሚፈታ መሆኑ ተገለጸ።
ኮርፖሬሽኑ በካፋ ዞን ቦንጋ ከተማ ለሚገነባው 24ኛው የግብርና ግብአት እና የሜካናይዜሽን አገልግሎት ማዕከል የመሰረተ ድንጋይ ትናንት ተቀምጧል።
በሥነ-ሥርዓቱ ወቅት የኮርፖሬሽኑ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ግርማ አመንቴ እንዳሉት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ በተፈጥሮ ሀብት የታደለ ነው።
ለሀብቱ እውቅና ተሰጥቶ በሳይንሳዊ ግኝቶች መደገፍ ከተቻለ ለሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለዓለም መብቃት የሚችል አቅም እንዳለው ገልጸው፣ አካባቢው ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር የግብርና ቴክኖሎጂ ክፍተት ያለበት መሆኑን ጠቁመዋል።
ይህን ታሳቢ በማድረግ በቦንጋ የሚገነባው የግብርና ግብአት አቅርቦትና ማቀነባበሪያ ሜካናይዜሽን አገልግሎት ማዕከል ከአካባቢው ጋር የሚስማሙ ዝርያዎችን ብቻ በመለየት የሚሰራ መሆኑን ዶክተር ግርማ ተናግረዋል።
የቦንጋ ማዕከል በደቡብ ምዕራብ አካባቢ ለሚገኙ ሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች አገልግሎት የሚሰጥ ፣ ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ የምርት መሰብሰቢያና ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን የማቅረብና የማሰራጨት ተግባር እንደሚያከናውን ተመልክቷል።
የካፋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አሸብር ኢካሎ “አካባቢያችን ከዓመት እስከ ዓመት ምርት የሚሰጥ እምቅ ሃብት ያለው ቢሆንም ቴክኖሎጂና ምርጥ ዘር አርሶ አደሩ ማግኘት ባለመቻሉ ያለውን አቅም ያህል ምርት እየተሰበሰበ አይደለም” ብለዋል።
የማዕከሉ በአካባቢው መገንባት የአርሶ አደሩን የመልማት ጥያቄ የሚመለስና የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር የሚፈታ መሆኑን ተናግረዋል።
የምዕራብ ኦሞ ዞን አስተዳደር ተወካይ አቶ ታምሩ ቦኒ በበኩላቸው “የደቡብ ምዕራብ አካባቢ ዞኖች ተመሳሳይነት ያላቸው ስለሆኑ አካባቢውን መሰረት ያደረገ ማዕከል መከፈቱ ተገቢ ነው” ብለዋል።
በቦንጋ የሚገነባው ማዕከል የጋራ ችግሮቻቸውን እንደሚያቃልልም ነው የገለጹት።
እስካሁን አካባቢውን ያማከለ ተሞክሮ እየመጣ ስላልነበረ አርሶ አደሮቻችንን ተጠቃሚ ማድረግ አልተቻለም ነበር ያሉት ደግሞ የቤንች ሸኮ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ሀላፊ አቶ መስፍን ጉብላ ናቸው።
“የቦንጋ ማዕከል የአካባቢን ሥነ ምህዳር መሠረት ያደረጉ የግብርና ምርቶች ብዜት ማዕከል በመሆኑ የረጅም ጊዜ የመልማት ጥያቄን ይመልሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ” ብለዋል።
የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ተክሌ ባህሩ በበኩላቸው “ለአርሶ አደሮቻችን ግብአትና ምርጥ ዘር ማቅረብ ከቻልን ውጤታማ መሆን የሚችሉና የሀገሪቱን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ አቅም ያላቸው ናቸው” ብለዋል።
ከኮርፖሬሽኑ ጋር በቅርበት እየተነጋገሩ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ በቀጣይ በስፋት እንደሚሰሩም ገልጸዋል።