የአሁኑ ትውልድ ጀግኖች አባቶቸ በአድዋ የፈፀሙትን አኩሪ ገድል በልማትም ላይ መድገም እንደሚኖርበት ተመለከተ

ባህር ዳር ፤ የካቲት 15/2013 (ኢዜአ) የአሁኑ ትውልድ ለዓመታት በተሰራው የተሳሳተ የሀሰት ትርክት እርስ በእርስ ከመጠላለፍ በመላቀቅ ጀግኖች አባቶች በአድዋ የፈፀሙትን አኩሪ ገድል በልማትም ላይ መድገም እንደሚኖርበት ተመለከተ።
125ኛው ዓመት የአድዋ ድል በዓል በአማራ ክልል ደረጃ የካቲት 18 በባህር ዳር ዕለቱን ሊያስታውሱ በሚችሉ የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ተመልክቷል።
የአድዋ ድል መታሰቢያን በማስመልከት ኢዜአ ካነጋገራቸው የክልሉ ነዋሪዎች መካከል የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ወጣት አባይነህ ጌጡ እንደገለጸው የአድዋ ድል ከኢትዮጵያዊያ አልፎ ለአፍሪካዊያን ብለ ለመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች የነፃነት ችቦ የተለኮሰበት ልዩ ቀን ነው።
ዘንድሮ የአድዋን የድል ቀን ስናከብር ልዩነታችንን በማጥበብ ያሉንን መልካም እሴቶች በማጉላትና አንድነታችንን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ሊሆን ይገባል ብሏል።
የቀደሙ ጀግኖች አባቶች አስከብረው ያቆየዋትን ኢትዮጵያ የአሁኑ ትውልድ የተሳሳቱ ትርክቶችን በማረም እርስ በእርስ በመዋደድ ልዩነትን አጥብቦና ከጎታች አሰተሳሰብ ወጥቶ ድሉን በልማት ላይም መድገም ይኖርብናል ሲል አመልክቷል።
መንግስትም የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን የሚቀይርና ወደ አንድ እንዲመጣ የሚያስችል ስትራቴጂ ቀርፆ ተከታታይ የማስተማርና የማስገንዘብ ስራ መስራት እንደሚጠበቅበትም ወጣት አባይነህ ጠቁሟል።
የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ወጣት አዱኛው አፈወርቅ በበኩሉ በዚያን ዘመን የመደብና ብሄር ልዩነቶች ቢኖርም አባቶቻችን ቅድሚያ ለሀገር ፍቅር ሰጥተው ባደረጉት ተጋድሎ ኢጣሊያንን ድል መንሳት እንደቻሉ ታሪካዊ መረጃዎች እንደሚያስረዱ ገልጿል።
የአሁኑ ወጣትም የሚያሳየውን ያልተገባ ፅንፍ የወጣ ልዩነትና መቃቃርን አስወግዶ በአንድነት መንፈስ ሀገሩን ከጠላት በመጠበቅ ልማቱን ማፋጠን ይኖርበታል ብሏል።
የአባቶችን አኩሪ ገድል ከማበላሸት በመውጣት ገናናና አኩሪ ታሪካቸውን ለዓለም ህዝቦች ዳግም ለማሳየት በልማቱ ላይ ማረጋገጥ ሲቻል መሆኑን ተናግሯል።
የአድዋ ድል መላ አፍሪካዊያን አንገታቸውን ቀና አድርገው እንዲሄዱና ራሳቸውን ከቅኝ ግዛት እንዲላቀቁ ብሩህ ተስፋ የታየበት ልዩ ቀን ነው ያለው ደግሞ ወጣት ዘላለም ወርቁ ነው።
ስልጣኔ ባልነበረበት በዚያን ዘመን ቀደምት አባቶች ዓለምን ያስደመመ የጀግንነት ታሪክ ከሰሩ አሁን ያለነው ወጣቶች ደግሞ የተሻለ ዘመን ላይ በመገኘታችን ከጥላቻ ተላቀን ለዓለም ህዝቦች ገናናነታችንን ዳግም ማሳየት ይኖርብናል ሲል ገልጿል።
ለአድዋ ድል መነሻ ምክንያት የሆኑ ቦታዎችን ለይቶ በማልማትና በማስተዋወቅም የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆኑ ወጣቶች ግንባር ቀደም ሆነን ልንሰራ ይገባልም ብሏል።
125ኛው የዓድዋ የድል በዓል በአማራ ክልል ደረጃ የካቲት 18 በባህር ዳር ዕለቱን ሊያስታውሱ በሚችሉ የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ከባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።