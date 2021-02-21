የኤጀንሲው ጋዜጠኞቹ ተገቢው እገዛ እንዲደረግላቸው ጠየቁ

አሶሳ የካቲት 14 /2013 (ኢዜአ) ለህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ ለማድረስ ለሚያደርጉት ጥረት ተገቢው እገዛ እንዲደረግ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋዜጠኞች ጠየቁ፡፡
ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋዜጠኞች ለሁለት ሳምንት በአሶሳ ከተማ የተሰጣቸው የአቅም ግንባታ ስልጠና ዛሬ ተጠናቋል፡፡
ከስልጠናው ተሳታዎች መካከል ጋዜጠኛ አፈወረወቅ ጥላሁን ለኢዜአ እንዳለው ኤጀንሲው ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል እየታየበት ነው፡፡
በሌላ በኩል በተለይ ባለፉት ሶስት ዓመታት በክልሉ ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ የዘገባ ስራቸው ፈታኝ እንደነበር አስታውሷ፡፡
“ሚዲያው የአመራሩን ገጽታ ለመገንባት የቆመ የሚመስላቸው አካላት አሉ” ያለው ጋዜጠኛ አፈወርቅ በተለይ አመራሩ ለመገናኛ ብዙሃን ያለውን ግንዛቤ በማሳደግ የኤጀንሲው ባለሙያዎች መረጃን ለህዝብ የማድረስ የሚያደርጉትን ጥረት ለመደገፍ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ አመላክቷል።
ጋዜጠኛ እናታለም ሞገስ በበኩሏ “በኤጀንሲው የስራ ነጻነት አለ ማለት አያስደፍርም ” ስትል ተናግራለች፡፡
ኤጀንሲው ለመተከል የጸጥታ ችግር ተጊውን የዜና ሽፋን አለመስጠቱን እንደማሳያ የጠቀሰችው ጋዜጠኛዋ “በቀጣይ በተከታታይ በሚሰጡ ስልጠናዎችና የውይይት መድረኮች ችግሩ ይፈታል የሚል እምነት አለኝ “ብላለች፡፡
“ስልጠናው አቅማችንን ገንብቷል” ያለው ጋዜጠኛ ፍቅሩ ዋቅጅራ በበኩሉ በኤጀንሲው ያለው የተሽከርካሪና ሌሎች ግብአቶች አቅርቦት ውስንነት በስልጠናው ያገኘነውን ዕውቀት ለመተግበር በምናደርገው ጥረት እንቅፋት ይሆንብናል የሚል ስጋት አለኝ ” ሲል ገልጻል።
የኤጀንሲው ማኔጅመንት ለጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት እንዳለበት አመልክቷል።
በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የስልጠና ጥናት ዲቪዥን አስፈጻሚና አሰልጣኝ አቶ ዳንኤል በቀለ “ኤጀንሲው ጋዜጠኞቹ የሚያስፈልጋቸውን አቅም በፈቀደ ማሟላት አለበት” ብለዋል፡፡
“እንዲሁም ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠት መተባበር አለበት” ያሉት አቶ ዳንኤል ጋዜጠኞች ደግሞ ሃገር እና ህዝብን በአግባቡ በማገልግል በስጠናው ያገኙትን እውቀት መተግባር እንደሚገባቸው አስገንዝዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ የሱፍ አልበሽር ኤጀንሲው በጋዜጠኞች የተነሱ ጥያቄዎችን አቅም በፈቀደ ምላሽ እንደሚሰጥ ጠቅሰዋል፡፡
አሁን የተሰጠው ስልጠና የዚሁ አካል እንደሆነ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በኤጀንሲው አቅም የማይመለሱ ጥያቄዎችን ደግሞ ለክልሉ መንግስት በማቅረብ መፍትሄ ለማሰጠት ጥረት እንደሚደረግም አስታውቀዋል፡፡
ኤጀንሲው የራሱን ቴሌቪዥን ጣቢያ ለመክፈት 40 ሚሊዮን ብር ተመድቦ እየተሠራ መሆኑን የገለጹት አቶ የሱፍ ጋዜጠኞች የህዝቡን የመረጃ ፍላጎት ለማርካት ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው አመልክተዋል፡፡
ክልሉ የበርካታ ብሄረሰቦች መገኛ መሆኑን ጠቁመው ጋዜጠኞችም በቀጣይ ሙያዊ ስነምግባርን መሠረት አድርገው በተሻለ ነጻነት የሚሰሩበት ሁኔታ እንዲፈጠር ኤጀንሲው ትኩረት እንሚሰጥ አስታውቀዋል፡፡