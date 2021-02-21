የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ/አብን ዛሬ በተለያዩ ከተሞች ቅስቀሳ አካሔደ

ጎንደር፣ ባህር ዳርና ደብረ ብርሃን የካቲት 14/2013 (ኢዜአ) አማራ ብሄራዊ ንቅናቄ /አብን/ በጎንደር፣ በባህር ዳረና ደብረ ብርሃን ከተሞች የምረጠኝ ቅስቀሳ በማካሄድ የመወዳደሪያ ምልክቱን ለአባላቱና ለደጋፊዎቹ ዛሬ አስተዋውቋል።
ድርጅቱ በጎንደር ከተማ በተለምዶ ኮሌጅ ማዞሪያ አካባቢ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ባስጀመረው የምረጡኝ ቅስቀሳ የመወዳደሪያ ምልክቱ ሰአት መሆኑን በይፋ አስተዋውቋል፡፡
በድርጅቱ የማእከላዊ ጎንደር ዞን አስተባባሪ አቶ ደሞዝ ካሳ እንዳሉት አብን የአማራ ህዝብ ትግል በኢትዮጵያዊነት ማእቀፍ ስር እንዲተገበር ሀገራዊ ራእይና አቋም አለው።
አብን በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ዜጋ በእኩልነት፣ በፍትህና በዴሞክራሲ መርህ የሚተዳደርበት ስርአት እንዲገነባና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን አላማ አንግቦ የሚንቀሳቀስ ድርጅት መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
አባላቱና ደጋፊዎቹ ኢትዮጵያዊነት በቅድመ ሁኔታ የሚታጠር ማንነት ሳይሆን ፤ ፍትህ እኩልነትና ነጻነት የትግላችን ምሰሶዎች ናቸው፤ ለመጭው ትውልድ ዴሞክራሲን እንጂ ጭቆናን አናወርስም የሚሉ መፈክሮችን ተሰምተዋል።
ንቅናቄው በባህርዳር ባካሔደው የቅስቀሳ መድረክ ላይ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ እንደተናገሩት ንቅናቄው አገራዊ ራዕይ አንግቦ ለምርጫ ቀርቧል።
በዚህም ለኢትዮጵያዊያን ፍታዊ ተጠቃሚነት ትኩረት ሰጥተው ከሚሰሩ ሃይሎች ጋር አብሮ ለመስራ ያላሳለሰ ትጋት እያደረገ መሆኑን ገልፀዋል።
“የህዝቦችንና የኢትዮጵያን ህልውናአደጋ እንዲሁም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች በፓርቲው አላማዎችና ፖሊሲዎች መሰረት ምላሽ ያገኙ ዘንድ የራሳችንን ሚና ለመጫወት ዝግጅታችንን ጨርሰናል” ብለዋል።
ለምርጫው አማራጭ የፖሊሲ ሰነድ፣ የምርጫ ስትራቴጂና የመልዕክት ቀረጻ በማዘጋጀት ለ6ኛው ሃገር አቀፍና ክልል አቀፍ ምርጫ መዘጋጀቱንም አስታውቀዋል።
በተመሳሳይም በደብረ ብርሃን በተደረገው የምረጡኝ ቅስቀሳ ላይ የድርጅቱ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተባባሪ አቶ ጌታሁን ሳህለ እንዳሉት በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ምህዳር እንዲሰፋ ድርጅታቸው የፖለቲካ ስምሪት ያደርጋል።
በኢትዮጵያ ውስጥ የፍትህ፣ የእኩልነትና ድሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ እንዲሳካ ድርጅቱ አበክሮ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
“የአማራ ህዝብ ላይ እኩይ ሃይሎች የዘሩት የተሳሳተ የፖለቲካ ትርክት እንዲታረምና በማድረግ ሁሉም ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ በእኩልነት የሚኖሩበት ዴሞክራሲየዊ ስርዓት እንዲገነባ አብን ይሰራል” ብለዋል።
በአማራ ክልል ሶስቱ ከተሞች በተካሔዱ የንቅናቄው የምረጡኝ ቅስቀሳ ላይ አባላትና ደጋፊዎች ተሳታፊ ሆነዋል።