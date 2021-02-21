በግማሽ አመቱ ከ565 ሺህ 600 በላይ ከፍተኛ አመራሮችና የመንግስት ስራተኞች ሃብት አስመዝግበዋል-ኮሚሽኑ

ባህርዳር የካቲት 14/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በግማሽ አመቱ ከ565 ሺህ 600 በላይ ከፍተኛ አመራሮችና የመንግስት ስራተኞች ሃብት ማስመዝገባቸውን የፌደራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ የግማሽ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ግምገማ መድረክ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል።
የኮሚሽኑ የሃብት ማሳወቅና ምዝገባ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነህ ለኢዜአ እንደገለጹት ኮሞሽኑ ሙስናን ቀድሞ ለመከላከል ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንዱና ዋነኛው የሃብት ማሳወቅና ምዝገባ ነው።
ምዝገባው ግልፅነትና ተጠያቂነትን በማስፈን የመንግስት ሃላፊዎችና ሰራተኞች ምንጩ ያልታወቀ ሃብትን በመለየት ሙስናን ለመከላከል የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል።
ባለፉት አስር ዓመታት የሃብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ስራ ተግባራዊ እየተደረገ ቢሆንም አፈፃፀሙ ወጣ ገባ የነበረና በሚፈለገው ልክ ውጤት የታየበት እንዳልሆነ አመልክተዋል።
በዚህ ዓመት በልዩ ሁኔታ በየተቋሙ የስነ ምግባር መከታተያ አደረጃጀቶችን በማቋቋም በመሰራቱ በሃብት ምዝገባ የተሻለ ውጤት መመዝገቡን አብራርተዋል።
በግማሽ ዓመቱ ከ627 ሺህ 300 በላይ የከፍተኛ አመራሮችንና የመንግስት ሰራተኞችን ሃብት ለመመዝገብ ታቅዶ 565 ሺህ 600 ያህሉን መሳካት እንደቻለ ጠቅሰዋል።
የእቅዱን 90 በመቶ ማሳካት መቻሉን የጠቀሱት ዳይሬክተሩ “ሃብታቸውን በወቅቱ ማስመዝገብ ያልቻሉ ከ3 ሺህ 200 በላይ አመራሮች በአዋጁ መሰረት እያንዳንዳቸው 1 ሺህ ብር መቀጫ ከፍለው እንደሚያስመዘግቡ ተደርጓል” ብለዋል።
የተጣለባቸውን ቅጣት ተግብራዊ ባለማድረግ ሃብታቸውን ያላስመዘገቡ 184 አመራሮች ክስ እንዲመሰረትባቸው ተላልፈው መሰጠታቸውን አስታውቀዋል።
የተመዘገበውን ሃብት ለሚፈልግ አካል የማሳወቅ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው በግማሽ ዓመቱ የፍትህ አካላት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት የ3 ሺህ ሰዎችን ማስረጃ መሰጠቱን ተናግረዋል።
የሃብት ማሳወቅና ምዝገባው በተሻለ መንገድ በዘላቂነት እየተሰራ እንደሆነ አመልክተው ምዝገባው በሚፈለገው ልክ እንዲሳካ ህብረተሰቡ ተሳታፊ እንዲሆን ጠይቀዋል።
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ፀጋ አራጌ በበኩላቸው ሙስናን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።።
“ዋናው የመከላከያ መንገድ በየደረጀው ያሉ አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች ከጥቅም ግጭት ውስጥ እንዳይወድቁ የሃብት ምዝገባ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል” ብለዋል።
አመራሮች ግንባር ቀደም ሆነው ሃብት እንዲያስመዘግቡ መደረጉን ጠቁመው በየደረጀካው ያለው የመንግስት ሰራተኛም ሀብቱን እንዲያስመዘግብ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ሙስና ከመፈፀሙና የሃገርና የህዝብ ሃብት ከመመዝበሩ በፊት መከላከል የግድ መሆኑን ጠቁመው በተለይም ሙስናን የሚፀየፍ ዜጋ በማፍጠር በኩል በትኩረት አየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በኮሚሽኑ የ10 ዓመት መሪ እቅድ ሙስናን ትርጉም ባለው መንገድ መቀነስና የልማት እንቅፋት ከማይሆንበት ደረጃ ማድረስ መሆኑን ጠቁመው ለተግባራዊነቱ ወደ ስራ መገባቱን አስታውቀዋል።
ሙስናን መከላከል የአንድ ተቋም ስራ ብቻ ሳይሆን የሁሉንም የጋራ ጥረት እንደሚጠይቅ አመልክተዋል።
የሚፈፀሙ ሙስናዎች ሁሉ ከህብረተሰቡ የተሰወሩ ባለመሆናቸው ቀድሞ በመሳወቅ የድርሻውን እንዲወጣ አሳስበዋል።
ከዛሬ ጀምሮ ለሦስት ቀን በሚቆየው የእቅድ አፈጻፀም ግምገማ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የዘርፉ አመራሮችና ባለሙያዎች እየተሳተፉ ነው።