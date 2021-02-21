በቅዱስ ያሬድ ሕይወትና ስራዎች ዙሪያ የሚያጠነጥነው ዘጋቢ ፊልም የምረቃ ስነ-ስርዓት እየተካሄደ ነው

የካቲት 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) በቅዱስ ያሬድ ሕይወትና ስራዎች ዙሪያ የሚያጠነጥነው ዘጋቢ ፊልም የምረቃ ስነ-ስርዓት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው።
በሰሜን ጎንደር የሚገኘው የደብረ ሐዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ያሰራው ዘጋቢ ፊልም የ1 ሠዓት ከ06 ደቂቃ ቆይታ አለው።
‘ጥዑመ ዜማ ቅዱስ ያሬድ’ ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት የነበሩ ኢትዮጵያዊ ረቂቅ የድጓ ወይም የዜማ ደራሲ ናቸው።
ቅዱስ ያሬድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በስማቸው ፅላት የተቀረፀላቸውና መመስገኛ ቀንም የተሰጣቸው ፃድቅ ናቸው።
በቅዱስ ያሬድ ሕይወትና ስራዎች ላይ በተሰራው ዘጋቢ ፊልም የምረቃ ስነ-ስርዓት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንት፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ታድመዋል።
የጥዑመ ልሳን ቅዱስ ያሬድ ዘጋቢ ፊልም ምረቃ ስነ-ስርዓትም የባለታሪኩ ቅዱስ ያሬድ ፈጠራ በሆነው ያሬዳዊ ዝማሬ በድምቀት እየተካሄደ ነው።
በሰሜን ጎንደር አገረ ስብከት በየዳ ወረዳ የሚገኘው የዜማ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የተሰወሩበት የደብረ ሐዊ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ታሪካዊነቱና ጥንታዊነቱን በጠበቀ መልኩ የሚሰራው አዲሱ ገዳም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ዲዛይንም ይፋ ሆኗል።
ህንጻው ከ2 ሺህ በላይ የአብነት ተማሪዎችን የሚይዝ የአብነት ትምህርት ማዕከል፣ የቤተ መዘክርና ልዩ ልዩ አገልግሎት መስጫ መንፈሳዊ ማዕከላትን ያካተተ ስለመሆኑ ይፋ ሆኗል።