የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመፍታት የባለሃብቱ ተሳትፎ ወሳኝ ነው – ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

የካቲት 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ባላሀብቱ የበኩሉን መወጣት እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
ትራኮን ትሬዲንግ ያስገነባቸውን 40 ቪላ እና 224 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዛሬ አስመርቋል።
የአዲስ አበባን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለማቃለል ከመንግስት ባገኘው 20 ሺህ ካሬሜትር ቦታ ላይ በ2 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ወጪ በአጠቃላይ 624 ዘመናዊ ቤቶች መገንባቱንም አስታውቋል።
በቤቶቹ ምረቃ ላይ የተገኙት ምክትል ከንቲባዋ “በመዲናዋ የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ባለሃብቱ የድርሻውን መወጣት አለበት” ብለዋል።
በከተማዋ የመኖሪያ ቤት ፍላጎትና አቅርቦት ባለመመጣጠኑ ነዋሪዎች እየተንገላቱ መሆኑን ገልጸው፤ መንግስት ችግሩን ለመፍታት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየገነባ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የተሻለ ገቢ ላላቸው ደግሞ ባለሃብቱ በዘርፉ እንዲሳተፍ ፖሊሲ ተቀርጾ ጥሪ እንደቀረበለት አስታውሰዋል።
“ለጥሪው ምላሽ ከሰጡ የግል ድርጅቶች መካከል ትራኮን ትሬዲንግ የዜጎችን ችግር ለመቅረፍ ከመንግስት በተሰጠው ቦታ በጥራትና በፍጥነት ቤት ሰርቶ ማስረከቡ ምሳሌ ያደርገዋል” ብለዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ሁሉም በዚህ ደረጃ መስራት ከቻለ ለውጥ በማምጣት ነዋሪውን ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚቻል ነው የተናገሩት።
ከተማ አስተዳደሩ በቤቶች ልማት ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ከመሬት አቅርቦት ጀምሮ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል።
የትራኮን ትሬዲንግ ባለቤት አቶ ኡመር ዓሊ ለልማት የሚሰጥን መሬት በፍጥነት በማልማት ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
የልማቱ መፋጠን መንግስት ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኝ፤ የዜጎች መሰረታዊ ፍላጎትም እንዲሟላ ትልቅ አቅም እንደሚሆን ገልጸዋል።
ኩባንያው በቀጣይ የመዝናኛ ስፍራዎችና በዓለም አቀፍ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጥ ትልቅ ሆስፒታል የመገንባት ዕቅድ እንዳለው በመግለጽ የመንግስትን እገዛ ጠይቀዋል።