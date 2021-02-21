የመተከል ዞን የፀጥታ ሃይሎች 2ተኛ ዙር የተሃድሶ ስልጠና ቀጥሏል

የካቲት 14 ቀን 2013 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞንን ፀጥታ አስተማማኝ ለማድረግ ለክልሉ ፀረ ሽምቅ አድማ ብተና፣ መደበኛ ፖሊስና ሚሊሻ ስልጠና እየተሰጠ ነው።
በዞኑ ፀጥታ በማስከበር ላይ የሚገኘው የተቀናጀ ግብረ ሃይል አመራሮችና አባላት በፓዌ ወረዳ ሁለተኛ ዙር ስልጠና ላይ የሚገኙ የፀጥታ ሃይሎችን ጎብኝተዋል።
በሁለተኛ ዙር 565 ጸረ ሽምቅ አድማ ብተና፣ 353 መደበኛ ፖሊስ እና ከ3 ሺህ 400 በላይ ሚሊሻ እየሰለጠነ ነው።
በተለይ የዞኑ የሚሊሻ አደረጃጀት የአካባቢውን ሠላም በአግባቡ ማስጠበቅ እንደሚችል ታምኖበት በአምስት አባወራ አንድ ሚሊሻ ተመልምሏል።
በዞኑ በስራ ላይ የሚገኘው ዋና ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ እንደገለጹት፤ የትኛውም ፀጥታ አስከባሪ የብሔር ውክልና የለውም።
“ፀጥታ አስከባሪዎቹ ያለምንም አድልዎ የሚሰሩበትን አካባቢ ሕብረተሰብ በፍትሃዊነት ያገለግላሉ” ብለዋል።
የፀጥታ ሃይሎቹ የብዙ ብሔሮች መኖሪያ የሆነውን የመተከል ዞን በፍትሃዊነት እንዲያገለግሉም ጥሪ አቅርበዋል።
የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ሠላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ በበኩላቸው በፀጥታ ሃይሉ ሠላም ለማስከበር የተደረገው ጥረት ስኬታማ እንዳልነበረ አስታውሰዋል።
የተሃድሶ ስልጠናው ዓላማ በጎራ መደበላለቅ እሳቤ ውስጥ የነበሩ የጸጥታ ሀይሎች ከዚህ ድርጊታቸው እንዲመለሱና የሕዝቡን ሠላምና ጸጥታ በአንድነት እንዲያስጠብቁ ማድረግ እንደሆነም ጠቁመዋል።
በዞኑ በርካታ የፀጥታ ሃይል አባላት በመጀመሪያው ዙር የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ስራ ገብተዋል።