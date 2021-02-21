በክልሉ 302 የንጹህ የመጠጥ ውሃ ተቋማት ተገንብተው ለአገልግሎት በቅተዋል–አመልድ

ባህር ዳር የካቲት 14/2013 (ኢዜአ) የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት በተጠናቀቀው 2020 የፈረንጆች ዓመት ከ105 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተለያዩ የንጹህ መጠጥ ውኃ ተቋማትን ገንብቶ ለአገልግሎት ማብቃቱን አስታወቀ፡፡
ድርጅቱ በማቻከል ወረዳ ጎባጣ አቅና ቀበሌ ያስገነባውን የንጹህ የመጠጥ ውኃ ተቋም ትላንት አስመርቋል።
የድርጅቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ እሸቴ ገላው በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት ድርጅቱ የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል፡፡
በተጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመት በ105 ሚሊዮን ብር ወጭ 302 የንጹህ የመጠጥ ውሃ ተቋማትን በመገንባት ከ164 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል፡፡
“በጎባጣ አቅና ቀበሌ በ5 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ተገንብቶ ለምረቃ የበቃው የውሀ ተቋም የህብረተሰቡን የቆየ የውኃ አቅርቦት ችግር ሙሉ በሙሉ መቅረፍ ያስቻለ ነው” ብለዋል።
የንጹህ የመጠጥ ውኃ ተቋሙ ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግል ህብረተሰቡ በአግባቡ ጠብቆና ተንከባክቦ በመያዝ እንዲጠቀም አሳስበዋል፡፡
የማቻከል ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሪኩ ታደለ በበኩላቸው ድርጅቱ በአከባቢው የሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች የህብረተሰቡን ችግር በመሰረታዊነት እያቃለሉ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በጎባጣ አቅና ቀበሌ በዘጠኝ ወራት ተገንብቶ የተጠናቀቀው የንጹህ መጠጥ ውኃ ተቋም ህብረተሰቡ ለዘመናት የነበረበትን ችግር የፈታ መሆኑን ገልፀዋል።
ድርጅቱ በሌሎች ቀበሌዎች የሚታየውን የውኃ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ ተጨማሪ የውኃ ተቋማትን እንዲገነባ ጠይቀዋል፡፡
በአመልድ የጆንስ ሪግ ዋሽ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ አደራጀው ሙሉቀን በበኩላቸው በጎባጣ አቅና ቀበሌ ተገንብቶ አገልግሎት የበቃው ጥልቅ የውኃ ጉድጓድ በሰከንድ 20 ሊተር የማመንጨት አቅም ያለው መሆኑን አመልክተዋል፡፡
ለተቋሙ 2 ነጥብ 6 ኪሎ ሜትር የውኃ መስመር ዝርጋታ የተከናወነለትና 14 የውኃ ማሰራጫ ቦኖዎችና ጣቢያዎች እንደተገነቡለት ጠቁመው 3 ሺህ ለሚጠጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት እንደሚሰጥ ተናግረዋል፡፡
በንጹህ መጠጥ ውኃ አቅርቦት እጥረት ለአመታት ሲቸገሩ መቆየታቸውን የገለጹት ደግሞ የጎባጣ አቅና ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ እመነሽ ሽፈራው ናቸው፡፡
አመልድ በአጭር ጊዜ ገንብቶ ለአገልግሎት ያበቃው የንጹህ መጠጥ ውኃ ተቋም የነበረባቸውን የውኃ ችግር ሙሉ በሙሉ እንደተቀረፈላቸው ገልጸዋል፡፡
ወይዘሮ አሰማሽኝ ሙሉ በበኩላቸው ቀደም ሲል የምንጭ ውኃ ለመቅዳት ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ተነስተው ወረፋ ይይዙ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡
“በአካባቢያችን የተገነባው የውሀ ተቋም የነበረብንን ችግር ተረት አድረጎ አስቀርቷል ” ብለዋል ።
አመልድ ባለፉት አመታት በክልሉ ከ6 ሺህ የሚበልጡ የንጹህ መጠጥ ውኃ ተቋማትን በመገንባት
ከ2 ነጥብ 6 ሚሊየን በላይ ህዝብ ተጠቃሚ ማድረጉ ታውቋል ።