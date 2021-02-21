የጋምቤላ ክልል መንግስት በዶክተር ጥበበ የማነብርሃን ሀልፈተ ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገለጸ

ጋምቤላ የካቲት 14/2013 (ኢዜአ) የጋምቤላ ክልል መንግስት በሎሬት በዶክተር ጥበበ የማነብርሃን ሀልፈተ ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገለፀ።
የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለኢዜአ በላከው የሀዘን መግለጫ “እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነብርሃን በቆዳ ህክምና ሙያ፣ የተለያዩ በሽታዎችን በመከላከል ህዝባቸውና ሀገራቸው ያገለገሉ ታላቅ ምሁር ነበሩ” ብሏል።
ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነብርሃን ከጤናው ዘርፍ በተጓዳኝ በሀገር ሽማግሌነት፣ በእርዳታ ማሰባሰብና በሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ትልቅ አስተዋፆ የነበረቸው ታላቅ ምሁር እንደነበሩም የክልሉ መንግስት በመግለጫው አመልክቷል።
የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነብርሃን በጋምቤላ ክልል ብሎም በኢትዮጰያና ሌሎች ሶስት የአፈሪካ ሀገራት የጊኒ ዎርም ማጥፋት ፕሮግራም የበጎ ፍቃድ አምባሳደርና የላይንስ ክለብ መስራችና አባል በመሆን ጭምር ያገለገሉ ታላቅ ሰው እንደነበሩም አመልክቷል።
በዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነብርሃን ድንገተኛ ህልፈተ ህይወት የክልሉ ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ሀዘን የተሰማው መሆኑን በመግለጽ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ተመኝተዋል።