በአማራ ክልል ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የሚውል ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት እርዳታ ተገኘ

ባህር ዳር፣ የካቲት 13/2013(ኢዜአ ) በአማራ ክልል በሰው ሰራሽ ችግር ምክንያት ድጋፍ ለሚያሰፈልጋቸው ወገኖች የሚውል ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ እርዳታ ተገኘ።
ድጋፉ የተገኘው በአዲስ አበባ የሚገኙ ስድስት ክፍለ ከተሞች የአማራ ልማት ማህበር አባላትና ደጋፊዎች ነው።
የክልሉ አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም የድጋፍ ርክክቡ ዛሬ ሲካሄድ እንዳሉት ክልሉ ባለፉት ጊዜያት በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ አንድ ሚሊዮን 200ሺህ የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኛሉ።
እንዲሁም በልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም መታገዝ ያለባቸው አንድ ሚሊዮን 800ሺህ ወገኖች እንዳሉም ጠቅሰዋል።
ለእነዚህ ዜጎችም በወር ከ300 ሺህ ኩንታል በላይ የምግብ እህል ማቅረብ እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል።
ችግሩን ለመቋቋም የክልል እና ፌደራል መንግስት እንዲሁም የልማት ድርጅቶችና ህብረተሰቡን በማስተባበር ድጋፍ የማቅረብ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቅሰው በዘላቂነት ለማቋቋም እየተሰራ እንደሚገኝም አመልክተዋል።
በዘላቂነት ለማቋቋም ባለድርሻ አካላት እስካሁን ካደረጉት ድጋፍ በተጨማሪ እገዛቸውን እንዲቀጥሉም ኮሚሽነሩ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ስድስት ክፍለ ከተሞች ላደረጉት እገዛ አመስግነው ፤ በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ ስራና ከተማ ልማት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሰይድ ኑሩ በበኩላቸው ሰዎች እውቀት፣ ጉልበትና ሃብት ሳያንሳቸው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ለችግር እየተጋለጡ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህ ጊዜ እንደሰው ወገን ለወገኑ የሚደርስበት ወቅት መሆኑን አመልክተው ችግሩን በትብብርና መተጋገዝ ማለፍ የግድ ነው ብለዋል።
የክልሉ መንግስት አቅሙ በፈቀደ ችግሩን ለመቋቋም በትኩረት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው፤ ድጋፍ ላደረጉት የህብረሰተብ ክፍሎች በክልሉ መንግስት ስም ምስጋና አቅርበዋል።
ድጋፉን ያደረጉት በአዲስ አበባ የሚገኙ የስድስት ክፍለ ከተሞች የአማራ ልማት ማህበር አባላትና ደጋፊዎች ናቸው ያሉት ደግሞ በውክልና ድጋፉን ያስረከቡት አቶ ጌታቸው ማሞ ናቸው።
ድጋፉ በአማራ ክልል ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች የሚውል መሆኑን ገልጸው የምግብ እህልና አልባሳትን ያካተተ ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት እንዳለው አስታውቀዋል።
ድጋፉን ያደረጉትም የለሚ ኩራ፣ቂርቆስ፣ ኮልፌ፣ አቃቂ ቃሊቲ፣ አራዳና የካ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች የተውጣጣ መሆኑን ጠቅሰው፤ ድጋፍም በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
በድጋፍ ርክክቡ ሥነ-ሥርዓት የክልል አመራሮች፣ የአልማ እና ከአዲስ አበባ የመጡ ተወካዮች የተገኙ ሲሆን ለባለድርሻ አካላትም እውቅና ተሰጥቷል።