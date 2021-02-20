የሲዳማ ክልል የምሥረታ ሥነ- ሥርዓት በዓል በመጪው ሰኞ ለማክበር ዝግጅት ተደርጓል

ሀዋሳ፣ የካቲት 13/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልላዊ መንግስት የምሥረታ ሥነ-ሥርዓት በዓል በመጪው ሰኞ ለማክበር ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ሠላምና ፀጥታ ቢሮ አስታወቀ፡፡
የቢሮው ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በሀዋሳ ከተማ በሚከበረው የምስረታው ሥነ- ሥርዓት የፌዴራልና ክልሎች አመራሮች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።
የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች፣ የውጭ ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በሀገር ውስጥና ውጭ የሚኖሩ የሲዳማ ተወላጆችና ወዳጆችም እንደሚታደሙ ገልጸዋል።
የክልሉ ምሥረታ በዓል ሥነ-ሥርዓት በሠላም እንዲጠናቀቅ ለማስቻል በቂ ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል።
ከሀዋሳና አካባቢው ወጣቶች ጋርም በፀጥታ ዙሪያ በትብብር እየተሰራ ነው ብለዋል።
ህብረተሰቡም ከዚህ በፊት ሕዝባዊና ሀይማኖታዊ በዓላት ሲያከብር እንደሚያደርገው ሠላም ወዳድነትና ሕብረ-ብሔራዊነት በዚህም በዓል ዳግም እንዲያረጋግጥ ጥሪ አቅርበዋል።