የሲዳማ ክልል የምሥረታ ሥነ- ሥርዓት በዓል በመጪው ሰኞ ለማክበር ዝግጅት ተደርጓል

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ሀዋሳ፣   የካቲት 13/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልላዊ መንግስት የምሥረታ ሥነ-ሥርዓት በዓል በመጪው ሰኞ ለማክበር ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ሠላምና ፀጥታ ቢሮ አስታወቀ፡፡

የቢሮው  ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በሀዋሳ ከተማ በሚከበረው የምስረታው ሥነ- ሥርዓት የፌዴራልና  ክልሎች አመራሮች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።

የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች፣ የውጭ ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በሀገር ውስጥና ውጭ  የሚኖሩ  የሲዳማ ተወላጆችና ወዳጆችም እንደሚታደሙ ገልጸዋል።

የክልሉ ምሥረታ በዓል ሥነ-ሥርዓት በሠላም እንዲጠናቀቅ ለማስቻል በቂ ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል።

ከሀዋሳና አካባቢው ወጣቶች ጋርም በፀጥታ ዙሪያ በትብብር እየተሰራ ነው ብለዋል።

ህብረተሰቡም ከዚህ በፊት ሕዝባዊና ሀይማኖታዊ በዓላት ሲያከብር እንደሚያደርገው ሠላም ወዳድነትና ሕብረ-ብሔራዊነት በዚህም በዓል ዳግም እንዲያረጋግጥ ጥሪ አቅርበዋል።

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